Pourquoi le rebranding de Jaguar fait jaser ?

Oh fuck, Jaguar, what have you done?

Fini, le félin en plein saut et la typographie élégante. Place à la simplicité et aux couleurs vives. Amateurs d’histoire automobile, respirez un bon coup avant de lire ce qui va suivre. Stratèges, ouvrez grand les yeux, que ce soit pour prendre exemple ou pour ne jamais reproduire.

Le “flat design” si cher au digital fait une nouvelle victime : l’identité historique de Jaguar disparait au profit d’un logotype et d’un branding simple, mais pas sobre, effectif à partir du 3 décembre. Une identité déjà plus alignée avec les voitures SUV produites par la marque depuis son rachat avec Land Rover en 2008 par le groupe indien Tata, ainsi qu’avec son objectif de passer au tout électrique. Les élégantes berlines sportives en “racing green” qui, à nos yeux non experts, représentent l’héritage de la marque, ne sont plus depuis longtemps des best-sellers pour la marque britanno-indienne. Le raz-de-marée SUV est passé par là.

La vidéo teaser de cette nouvelle identité, diffusée sur X et sur son site par la marque, à des airs d’Apple, avec ses couleurs vives et ses lignes simples. Sans même parler des baselines utilisées, qui nous font penser au “Think different” de la marque à la pomme.

On remarque très bien l’absence de voiture dans ce spot, un choix étonnant pour un constructeur automobile. Après avoir laissé grandement modifié son ADN automobile, Jaguar compte peut-être changer de secteur ? Après tout, ce spot a des allures de défilé de mode ; pourquoi donc ne pas se lancer dans le textile ?

L’abandon de son histoire et de son héritage du chic à l’anglaise est un choix de la part de la marque, et la question se pose de s’il était nécessaire de s’en détacher totalement pour aller de l’avant. Cela-dit, un premier objectif est accompli : les rebrandings doivent faire parler, et celui-ci le fait sans peine. La toile s’enflamme et se divise depuis sa révélation.

L’inénarrable Mark Ritson ose même : “Oh fuck, Jaguar, what have you done?” (que nous ne traduirons pas). Avant de titrer sa tribune “Jaguar a opéré un rebranding alors que la marque avait juste besoin juste de se revitaliser”.

Qu’on aime ou qu’on déteste, seul le temps nous dira si cette stratégie risquée était un bon pari.

Pour garder le sourire, voilà une réaction amusante de la part de Nothing, une boîte de tech anglo-saxonne. Qu’on soit pour ou contre ce rebranding, c’est un bel exemple de réactivité sur les réseaux, avec la compagnie qui reprend le “Copy Nothing”, nouvelle baseline de Jaguar.

En oublier celle de notre Burger King national :