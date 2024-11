Burger King et KFC s’allient pour «la collab du siècle»

Un burger, deux versions.

Du 27 novembre au 16 décembre, Burger King et KFC lancent un partenariat inattendu : le BFF burger (Best Friends Forever). Ce burger original est décliné en deux versions : viande grillée à la flamme chez Burger King et poulet croustillant chez KFC, disponibles uniquement dans les 934 restaurants des deux enseignes en France. Le temps d’une campagne, les deux géants de la restauration rapide deviennent meilleurs amis.

Pour attiser la curiosité, les deux marques ont semé la confusion dans leurs restaurants ces derniers jours : des buckets KFC chez Burger King, des emballages Burger King chez KFC, et des publicités énigmatiques en TV montrant les équipiers des deux enseignes dansant ensemble. Une stratégie qui a culminé ce lundi avec le dévoilement du BFF burger et une campagne nationale en affichage, sur les réseaux sociaux et à la télévision, portée par le morceau culte « Why Can’t We Be Friends? » de War.

Imaginée par Buzzman, avec le soutien de Havas Paris pour la stratégie social media et de Wavemaker et Havas Media pour la médiatisation, cette campagne joue la carte de l’humour et de l’improbable. Une opération qui promet de séduire les amateurs des deux enseignes et de renforcer leur position en France. Le début d’une grande histoire d’amour ?

