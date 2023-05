Les shortlists production du Club des DA 2023

En faites-vous partie ?

Professionnels de la communication, vous connaissez sans aucun doute le Club des Directeurs Artistiques (aka le Club des DA pour les intimes). Référence française pour les créatifs de la publicité et les professionnels du design et de la production, cette organisation indépendante récompense depuis des décennies, le meilleur du craft. Cette année, la 54e édition de la compétition du Club des DA aura lieu le 14 juin à la Philharmonie de Paris, mettant en avant les grands crus des marques parus entre janvier 2022 et février 2023.

Nous découvrons aujourd’hui les shortlists du pôle Production sous la forme de 174 projets shortlistés sur 503 inscrits :

Film : 55 films en shortlist sur 204 inscrits

Clip musical : 35 films en shortlist sur 76 inscrits

Film mode : 27 films en shortlist sur 78 inscrits

Son : 28 films en shortlist sur 63 inscrits

VFX & animation : 29 films en shortlist sur 82 inscrits

Alors, pensez-vous voir l’une de vos productions dans ces listes ? Réponse dans la suite ! Les shortlists des pôles Publicité et Design seront dévoilées prochainement.