Le Club des DA mobilise les étudiants contre les inégalités

Un brief engagé pour révéler les talents de demain.

Le Club des DA lance l’édition 2025 de son concours étudiant avec un défi de taille : lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Conçu en partenariat avec le Collectif du Planning Stratégique (CPS), le brief invite les étudiants de plus de 100 écoles d’arts appliqués, de technologie et de communication à imaginer une campagne nationale pour l’association Les Déterminés. L’objectif ? Mettre en lumière les actions de cette structure qui accompagne depuis 2015 des centaines d’entrepreneurs issus de quartiers prioritaires ou de zones rurales.

« Il ne faut jamais oublier que la réussite individuelle passe aussi par la réussite collective », rappelle Moussa Camara, fondateur des Déterminés. En moins de dix ans, l’association a accompagné plus de 1 500 personnes, dont 64 % de femmes, à travers des programmes d’entrepreneuriat et d’employabilité. Déjà implantée dans 17 villes, elle prévoit d’étendre son action à 7 nouvelles localités en 2025, confirmant ainsi son rôle de moteur d’égalité des chances.

Les étudiants peuvent dès maintenant soumettre leur projet en ligne sur le site du Club des DA. Un jury composé de professionnels de la création sélectionnera les campagnes les plus marquantes, qui seront intégrées au livre de l’Édition #56. Certaines équipes auront également l’opportunité de voir leur concept devenir une véritable campagne d’affichage et digitale portée par Les Déterminés. « Avec ce concours, on demande à des jeunes talents de se lancer, pour donner envie à des jeunes talents de se lancer. De toute évidence : le début d’un cercle vertueux« , souligne Fanny Camus Tournier, représentante du CPS.

Le concours ne se limite pas à un simple exercice créatif : il représente une véritable occasion de faire écho aux problématiques d’inégalité dans la société actuelle. En invitant les étudiants à réfléchir sur des questions de fond liées à l’employabilité et à l’entrepreneuriat, le Club des DA et Les Déterminés mettent à disposition une plateforme pour amplifier l’impact des initiatives qui font la différence. C’est un appel à créer des campagnes avec du sens, et à en faire des leviers de changement social et territorial.