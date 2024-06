Le palmarès 2024 du Club des DA

Direction artistique DIVISION APPLE HELLO YELLOW 1er Prix

Réalisation HENRY Salomon Welcome Back To Earth 1er Prix

Réalisation Solab DAILYMOTION CHANGE YOUR FEED 1er Prix

Réalisation Comédie DIVISION FACEALINCESTE.FR PÉTITION 1er Prix

Réalisation Comédie DIVISION ACADOMIA CHAMBRE 1er Prix

Réalisation Comédie GRAND BAZAR Intermarché La vie chère – la banane 1er Prix

Direction artistique DIVISION BYREDO BAL D’AFRIQUE 2e Prix

Direction artistique Wanda Productions COACH Life Has Many paths 2e Prix

Direction artistique Solab DAILYMOTION CHANGE YOUR FEED 2e Prix

Direction artistique DIVISION JEAN PAUL GAULTIER DIVINE 2e Prix

Direction de la photographie DIVISION NOCTA IT’S PEAK 2e Prix

Direction de la photographie ICONOCLAST Renault et Roland Garros Renault X Roland Garros-Nico Perez Veiga 2e Prix

Direction de la photographie HENRY Salomon Welcome Back To Earth 2e Prix

Direction de la photographie Solab ZALANDO AS YOU DREAM IT 2e Prix

Direction de la photographie DIVISION ZARA ZARA MEN 2e Prix

Montage BIRTH JORDAN BRAND BEYOND ‘DREAMS’ by J Ivy 2e Prix

Montage HENRY Salomon Welcome Back To Earth 2e Prix

Nouveau talent Solab Victimes & Citoyens Les mots qui blessent 2e Prix

Nouveau talent HIERSOIR WALK IN PARIS & SCHOTT KEEP IT ON 2e Prix

Réalisation DIVISION NOCTA IT’S PEAK 2e Prix

Réalisation ICONOCLAST Renault et Roland Garros Renault X Roland Garros-Nico Perez Veiga 2e Prix

Réalisation Comédie DIVISION ACADOMIA CUISINE 2e Prix

Réalisation Comédie Solab BFORBANK VOUS N’ALLEZ PAS Y CROIRE 2e Prix

Direction artistique DIVISION COCA-COLA COKE CREATIONS x ROSALIA 3e Prix

Direction artistique ICONOCLAST Renault et Roland Garros Renault X Roland Garros-Nico Perez Veiga 3e Prix

Direction de la photographie Wanda Productions COACH Life Has Many paths 3e Prix

Direction de la photographie DIVISION COCA-COLA COKE CREATIONS x ROSALIA 3e Prix

Direction de la photographie DIVISION JEAN PAUL GAULTIER DIVINE 3e Prix

Montage Wanda Productions COACH Life Has Many paths 3e Prix

Montage Solab DAILYMOTION CHANGE YOUR FEED 3e Prix

Montage Hamlet OnePlus Exit 3e Prix

Nouveau talent Ocurens Content Nike NIKE AF1 X HIGHSNOBIETY 3e Prix

Réalisation Wanda Productions COACH Life Has Many paths 3e Prix

Réalisation Big Productions Intersport Intersport 3e Prix

Réalisation Havas Paris KFC FRANCE Forever Crispy 3e Prix

Réalisation Hamlet OnePlus Exit 3e Prix

Réalisation Big Productions orange Orange x Apple 3e Prix