Le Club des DA révèle son palmarès des Futurs désirables

Gardez le sourire, tout ira bien !

Alors que les perspectives pessimistes dominent et que l’avenir semble sombre, le Club des D.A. a initié le concours « Futurs Désirables », invitant les créatifs à proposer des visions optimistes pour inspirer le changement. L’Édition #55 a vu la participation de plus de 50 équipes, avec des projets variés allant de la régénération mondiale à des scénarios sans plastique. Non, il n’est pas encore trop tard.

Pour la première fois, le jury, mêlant créatifs et experts en écologie, a évalué les propositions non seulement sur leur créativité, mais aussi sur leur pertinence et leur rigueur. Ce concours, soutenu par l’ARPP, illustre le rôle essentiel de la créativité dans la conceptualisation d’un futur souhaitable. Le Club des D.A. espère que l’édition 2025 stimulera encore plus d’idées novatrices, ancrant l’optimisme comme un levier crucial pour le changement.

Deux projets ont été primés, bien que d’autres aient aussi retenu l’attention du jury.

1. Regeneration week

Le premier imagine un mouvement lancé par les Nations Unies : la semaine de la régénération. Pendant sept jours, citoyens, associations, entreprises et pouvoirs publics s’unissent pour régénérer esprits, corps et planète, transformant ainsi notre société vers une décroissance durable et un vivre-ensemble harmonieux.

Crédits : Louis Bonichon – Directeur de la création – mnstr / Valentin Adam – Créatif – Playground Paris / Camille Bouvot Bouvot-Duval – Rédactrice – mnstr / Guillaume Carrère – Directeur du planning stratégique – mnstr / Marion Lacaugiraud – Planneuse stratégique – mnstr

2. Le musée du patriarcat

Le second présente un autre futur désirable, celui où les entraves actuelles à la liberté et à l’affirmation personnelle auront disparu, mais dont la mémoire des obstacles persistants sera conservée pour éviter leur réapparition. En 2035, le patriarcat sera donc mort.

Crédits : ARTEFACT 3000, Margaux FERRAND – Directrice Artistique senior / Jean-

Christophe ROYER – Concepteur rédacteur senior / Fabienne FIORUCCI FOUÏ – Directrice de la création / Lucie MARCHAIS – DGA en charge des Stratégies / Jessica PICARD – Planneuse stratégique