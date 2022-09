Participez à l’évènement dédié aux métiers de l’influence

Le Café Virtuel de l’Influence se déroulera le 6 octobre à Paris.

Cela fait plusieurs années maintenant que de nombreuses marques misent sur les influenceurs pour assurer le succès de leurs campagnes. L’avènement de cette tendance a entraîné sur son passage la création d’agences d’influence (comme Follow et Point d’Orgue). Des agences de publicité se sont même mises à créer leurs propres pôles d’influence. Ce secteur a toujours fait couler beaucoup d’encre – notamment ces derniers mois, depuis que Booba a dénoncé les pratiques douteuses de plusieurs influenceurs. L’émission Complément d’enquête revenait hier soir sur France TV sur ce panorama désolant.

Bien que cette tendance soit actuellement placée sous le feu des critiques, les dessous du monde de l’influence restent encore grandement méconnus. Entendons par « dessous », tout le processus de collaboration marque-influenceur et les nouveaux métiers qui en découlent (talent manager, responsable influence, etc). Parce qu’ils ne sont pas assez mis en avant, et qu’une plus forte professionnalisation du secteur semble nécessaire, l’agence digitale Wise Creative Agency et le média Les Gens d’Internet ont créé « Le Café Virtuel de l’Influence », une journée dédiée aux métiers de l’influence, le 6 octobre à Paris. Lors de cette journée inédite, des experts du secteur partageront leur vision et leur parcours professionnel.

Les intervenants du Café Virtuel de l’Influence :

Thomas Van't Wout : Co-founder et VP Marketing à Bolt Influence

Laura Couso : Talent Manager à Bolt Influence

Carine Fernandez : Fondatrice et CEO de Point d'Orgue (qui représente des talents comme Marion Caméléon ou encore EnjoyPhoenix)

Stéphane Bouillet : Fondateur d'Influence4You

Frédéric Abecassis : Directeur de l'école ffollozz

Louise Revert : Responsable communication, RP & influence chez Wopilo

Sandrine Soldera : Talent Manager et Chef de projet Influence

Marine Rolland : Créatrice de contenu Food & Lifestyle @mimicuisine

Elisa Cornic : Senior Partnerships Manager France Jellysmack

Mohamed Mansouri : Directeur Délégué, ARPP

Au programme du Café Virtuel de l’Influence :

Si ce moment d’immersion unique vous tente et que l’influence est un domaine auquel vous aspirez professionnellement, les inscriptions se passent juste ici.