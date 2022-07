Encore un article sur une campagne Burger King…

Oh nion.

Oui, on sait… encore eux. On parle évidemment de Burger King, pas de Buzzman. Bien que l’agence s’est pas mal affichée ces derniers temps. Le duo agence-annonceur incontournable Buzzman x Burger King a encore frappé ce jeudi avec un énième communiqué de presse… Qui est-ce que cela étonne ? Plus la rédaction de la Réclame en tout cas.

Bon, maintenant qu’on a fini de râler on va pouvoir parler de la campagne. Ah bah non, puisque c’est justement le thème de leur dernier spot signé « Des ingrédients bien français ». Arrogants, prétentieux ou encore impolis… Les frenchy sont souvent la cible de centaines d’adjectifs péjoratifs mitraillés par les étrangers.

On est peut-être râleurs, mais au moins on sait bien sélectionner nos ingrédients. En tout cas, c’est ce que revendique Burger King, en annonçant que 75% de ses matières premières sont déjà produites par des industries agroalimentaires françaises. Sa série de 5 mini films met ainsi en lumière ces fameux ingrédients français, et la manière dont ils sont chouchoutés et prêts à être dégustés. Parce qu’un film ne les satisfaisait pas assez, Burger King a également voulu mettre en avant ses ingrédients dans la presse sous forme de 5 romans photos.

Après avoir tabassé, provoqué et même dupé, Burger King en remet une bonne couche, mais toujours sur le ton de l’humour. Parce qu’on aime quand même bien se moquer de nous, les Français.