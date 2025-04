Crevette bling-bling, tomate smartphone et pain d’occasion : Intermarché poursuit son combat contre la vie chère

Du frais à prix doux.

Intermarché poursuit sa lutte contre la vie chère en dévoilant trois nouvelles publicités dans le cadre de sa saga à succès « La vie ne devrait pas être aussi chère« . Cette fois-ci, l’enseigne, accompagnée de son agence Romance, se concentre sur trois produits frais : le pain, la tomate et la crevette. Après une année 2024 marquée par la reconnaissance de cette campagne qui a été élue « campagne préférée des Français » par Ipsos, Intermarché poursuit son engagement. Ces trois films, qui complètent la série lancée en 2023, seront diffusés à partir du 20 avril en télévision et en VOL.

Réalisée à nouveau par Katia Lewkowicz, cette nouvelle série de publicités garde la même tonalité décalée qui a fait le succès de la campagne précédente. À travers des scènes souvent inattendues, Intermarché et Romance cherchent à rappeler que les prix des produits frais doivent rester accessibles à tous. Dans un contexte où l’inflation, même jugulée à 0,8%, continue de peser sur les consommateurs – les prix ne baissent pas, ils augmentent juste moins vite, nuance ! – l’enseigne affirme une nouvelle fois son slogan : « Tous unis contre la vie chère ». Un combat historique qui, pour Intermarché, ne se limite pas à une simple promesse marketing mais constitue un engagement à long terme pour rendre des produits frais abordables au quotidien.

Les trois films, d’une durée de 30 secondes chacun, arriveront donc sur les écrans ce mois-ci et devraient une nouvelle fois capter l’attention des téléspectateurs grâce à leur tonalité décalée. À travers cette campagne, Intermarché réaffirme son positionnement de marque en prenant position sur des enjeux sociaux importants tout en continuant à divertir et engager son public avec une communication originale et percutante.

