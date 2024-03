BUY TBWA\ célèbre les artisans et remporte le Top 5 Scan Book de février

La beauté de corps sculptés par l’expérience et le savoir-faire.

Les JO arrivent, et avec eux, ce sont des milliers d’artisans et de professionnels qui vont créer des installations hors norme pour rendre possible l’accueil de tous lors de cet évènement historique. Pourtant, rares sont ceux qui assistent à un évènement sportif et se disent “Dis donc, quel travail cela a dû demander de créer toutes ces structures ! Je me demande bien qui les a réalisées.” Pour résoudre ce problème de représentation, Tout Faire, le 1ᵉʳ groupement d’indépendants de négoces en matériaux de construction, s’est associé à BUY TBWA pour créer une campagne hors du commun… à l’image des accomplissements de nos artisans.

Suite à une étude réalisée avec OpinionWay, Tout Faire a pu récolter des chiffres parlants quant à l’image des métiers du bâtiment aux yeux des français. Selon l’étude, 63 % le jugent important dans la préservation du territoire français, 59 % dans la beauté de nos villes et de nos villages. La dimension économique de celui-ci n’est pas en reste : 84 % jugent les métiers de l’artisanat importants dans l’économie française, à 57 % dans la création d’emplois en France. Pourtant, 67 % des Français pensent que les métiers du bâtiment sont des métiers peu reconnus, voir peu valorisants.

Une opinion qui se traduit par des problèmes véritables : 80 % des artisans déclarent avoir du mal à recruter et 70 % estiment que leur entreprise a des chances de se terminer avec eux. D’où cette campagne, qui a l’objectif bien réel de changer l’opinion de la majorité au sujet de ces professions afin de garantir l’avenir du secteur. Réalisée avec le photographe François Rousseau, celle-ci emprunte les codes du sport pour mettre en valeur les corps des artisans, donnant naissance à des visuels inattendus dans le monde du bâtiment.

Une prouesse autant créative que technique, avec 450 installations en France – l’une d’elle atteignant les 350 mètres carrés. Une grandeur qui a su plaire à l’audience de Scan Book, puisque vous lui avez offert la première place de notre Top 5 de février avec 5610 points, soit près de 3 000 de plus que la deuxième place !