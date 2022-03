Burger King crée une glace en hommage à l’emoji « caca »

Garantie sans m*rde à l’intérieur.

En 2020, Burger King avait su marquer les esprits avec son Whopper décomposé, en annonçant qu’ils n’ajouteraient plus d’additifs ni de conservateurs – artificiels du moins – dans leurs burgers.

Cette fois-ci, ce n’est pas en faisant moisir son produit phare, ni en tabassant les ingrédients artificiels que Burger King communique sur cette belle initiative, mais bien en lançant une glace inspirée du célèbre emoji « caca » : 💩.. Cette « Poop Emoji Ice Cream » – qui n’est finalement ni plus ni moins qu’une glace au chocolat – est servie dans un food truck au Brésil. Cette opération vise à faire réaliser à tous ceux qui pensent du mal des produits Burger King – entre autres, ceux qui pensent qu’ils sont bourrés de m*rdes – qu’ils se trompent. Car en effet, derrière cette crème glacée à l’aspect écoeurant se cache un goût qui ne l’est a priori pas, garanti sans ingrédients artificiels, sans produits chimiques ni conservateurs nocifs. Du moins, c’est ce que Burger King Promet. Une campagne dans la lignée de ce que cherche à faire la chaîne depuis plusieurs années, c’est-à-dire : vouloir être de plus en plus transparente quant à la composition de ses produits et de ses burgers.

D’ailleurs, saviez-vous que l’emoji « crème glacée » et l’emoji « caca » sont tout à fait similaires ?