CANAL+ ravive la guerre du streaming avec BETC

“Wake up” is coming.

Netflix, Prime Video, Hulu, Salto, Disney+, Apple TV+, CANAL+, vous l’aurez compris, du côté des plateformes de streaming c’est toujours plus. Plus d’acteurs, plus de concurrence, plus de séries et autres contenus. Les géants du milieu rivalisent de contenus originaux et rachats de licences à coût de millions de dollars pour se démarquer, recruter et fidéliser.

Pour l’utilisateur lambda, difficile de s’y retrouver et de faire son choix. Faut-il miser sur le prix ? La diffusion, ou non, de publicités sur le service (Netflix s’y est résolu pour faire face à la baisse de ses abonnés) ? Le volume du catalogue ou au contraire sa qualité ? Pour CANAL+ la réponse est toute trouvée. Dans sa nouvelle campagne de marque signée BETC, CANAL+ le dit sans ambage, ce qui compte c’est la créativité. Autrement dit la qualité des contenus proposés par la marque.

Dans une production ultra léchée, réalisée par Antoine Bardou Jacquet (à la manoeuvre sur le fougueux Moonwalkers), et qui n’a rien à envier aux créations de la chaîne cryptée, on suit un couple devenu accroc à une nouvelle série fantastique, Le Secret de Wakany. Saison après saison, ils deviennent de plus en plus accroc jusqu’à faire entrer la série dans leur propre vie (décoration, cosplay, jeu de plateau) et sur leur peau.

Après 10 saisons, à l’heure de dire adieu à la série dans un épisode final attendu… c’est la douche froide (les plaies non cicatrisées des fans de GoT s’ouvrent à nouveau). Oui, “Ne confiez pas votre imagination à n’importe qui”, suggère malicieusement CANAL+. Les plus attentifs auront d’ailleurs tiqué sur l’un des noms présents au générique de cette vraie fausse série : David Weinioff, clin d’œil appuyé aux créateurs de la série Game Of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss.

CANAL+ s’offrant au passage un petit tacle à ses concurrents américains et français (HBO, diffuseur de GoT étant distribué par OCS, propriété d’Orange).