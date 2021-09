Bouygues Telecom ne veut plus que votre téléphone vous laisse tomber

Un film à chute.

Oh un téléphone volant ! Non, il ne s’agit pas de la dernière fonctionnalité du flagship d’Apple ou Samsumg, mais de ce qui se produit — bien trop — souvent dans notre quotidien : le téléphone qui nous glisse des mains, quand il ne glisse pas tout seul, pour venir s’aplatir sur le sol. Rendant ainsi justice à la théorie de la gravitation universelle de Newton. À ce titre, le film Keep on fallin’ réalisé par Vellas (production Frenzy) illustre parfaitement cet insight.

Dans tous les moments de notre vie, lorsqu’elle nous prend par surprise, nous bouleverse ou nous rattrape, ce fichu téléphone nous échappe et l’on suit sa chute inexorable et infinie avec impuissance.

Combien d’écrans cassés, de coques arrière fissurées ? Et dans ce cas de figure, seul 1 français sur 3 a le réflexe de penser à faire réparer son smartphone, alors que prolonger la durée de vie d’un smartphone d’un an permettrait de réduire son empreinte carbone de 30 %, nous apprend l’agence BETC Paris à l’origine de la nouvelle campagne de Bouygues Télécom.

L’opérateur s’engage en effet à ne pas laisser tomber les clients avec le dispositif Solutions smartphone durable, un programme articulé autour de 4 propositions :

– le recyclage ;

– la reprise d’anciens mobiles ;

– la vente de mobiles reconditionnés

– la réparation de smartphones jusqu’à 2 fois par an pour les abonnés à prix compétitifs.

À l’instar d’Orange et son programme « Bien vivre le digital », Bouygues Télécom se lance dans la durabilité à un moment où l’on interroge de plus en plus nos usages au prisme des enjeux environnementaux.

Voilà, cet article n’aura pas de chute.