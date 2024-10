Canal+ et BETC exportent leur succès créatif pour séduire l’Europe avec « No Bad Choices »

100 % de chances de gagner.

Avec leur dernière campagne internationale « No Bad Choices», BETC et Canal + nous prouvent qu’un format peut perdurer et se bonifier au fil des années. En France, l’agence de la chaîne cryptée nous a habitué à des campagnes sous forme de mini-formats courts, traduisant aussi bien la qualité des productions disponibles sur Canal + que le type de programmes proposés (série, films, etc.).

Qu’elle mette Franck Gastambide sous pression pour la promo de sa série Validé, nous fasse rire en soutenant les “courts” avec l’excellent “Papa” (auréolé d’un Immortal Award, en or, une première pour une agence française) ou “Super”.

Alors que la chaîne de télévision étend sa présence en Europe (notamment dans le Benelux et en Europe centrale) grâce à sa filiale M7, elle conserve la recette qui a fait le succès des précédentes campagnes : production léchée, scénario enlevé et ciselé et chute servant parfaitement le message à faire passer.

Produite par Stink Paris et réalisée par Tom Green (Misfits, Monsters 2 : The Dark Continent) en partenariat avec La Pac, cette campagne de 90 secondes imaginée par BETC Paris revisite avec humour une scène culte du cinéma d’action – le fameux dilemme du fil rouge ou bleu – pour illustrer le message : “Sur CANAL+, il n’y a jamais de mauvais choix. Quoi que vous choisissiez, vous gagnez.”

Lancée le 24 octobre aux Pays-Bas, la campagne se déploie en cinéma, TV, affichage, presse, digital et réseaux sociaux, avant de s’étendre progressivement dans d’autres pays européens.