Vous ne saurez pas anticiper la chute de cette pub eBay

Ce papa n’a pas eu le réflexe de chercher un nouveau reflex.

Nous commençons la semaine avec une campagne qui annonce le grand retour du site d’enchères et d‘e-commerce eBay. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler cela un come-back, étant donné qu’ils ne sont jamais partis. Mais les gens n’ont pas forcément le réflexe de chercher des produits reconditionnés, des pièces détachées ou encore des objets vintage sur le site.

Pour cette raison, eBay a dévoilé une nouvelle campagne. Parmi elle, un spot qui vous fera sûrement rire, ou bien pleurer, peut-être même les deux en même temps – et ce n’est pas parce qu’il a traduit la chanson TikTok de Ke$ha en shopping list. Aux côtés de l’agence Artefact 3000, eBay a voulu créer la surprise. Un positionnement davantage axé sur le durable, qui dépeint une jeune fille prête à tout pour remettre sur pied le vieil argentique de son père. Préparez les mouchoirs.

Pour ​Fabienne Fiorucci Foui, directrice de la création d’Artefact 3000, « Le fait qu’une marque assume ce que le public pense d’elle et même ose en jouer… c’est rare et c’est un super terrain de jeu créatif. Avec eBay, nous avons pu partir d’un insight réel pour apporter de la justesse au message final… et une pointe d’humour ! ».

En complément, le duo agence-annonceur a sorti une série de prints dans le même ton.

D’ailleurs, la campagne est dévoilée au moment où eBay annonce se retirer du Black Friday – qui commencera le 25 novembre, une grande première pour le site d’e-commerce. Tendance que de nombreuses marques vont suivre cette année encore. Il y a deux ans, IKEA rachetait vos meubles pour le Black Friday, et Emmaüs hackait des vitrines. eBay préparerait-il son propre #OptOutside ? Affaire à suivre.