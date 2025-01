Artefact met l’IA au service de l’inclusion féminine

“Alexa, c’est l’heure de la revanche”.

L’intelligence artificielle transforme le monde, mais peut-elle réellement le faire sans une meilleure inclusion des femmes ? Pour répondre à cette question, le collectif Women@Artefact et l’agence créative Artefact 3000 s’associent et dévoilent un film percutant, intitulé Afterwork, une création originale mêlant engagement sociétal et innovation technologique.

Ce film, conçu grâce à des IA génératives vidéo, met en scène une conversation entre trois assistantes virtuelles. Trois IA discutent de leur quotidien avec des voix mécaniques, abordant la problématique des biais de genre dans le secteur technologique.

L’objectif d’Afterwork est clair : dénoncer le manque de représentation des femmes dans les métiers de l’IA et inspirer des vocations. Et il y a urgence : seuls 19% des postes de direction dans l’IA sont occupés par des femmes selon l’IBM Institute for Business Value.

Comme l’explique Angela Naser, Directrice Women in Tech dans un communiqué :

« L’intelligence artificielle façonne le monde de demain, mais elle ne pourra être réellement transformative qu’en intégrant pleinement les talents féminins. Cela passe par une meilleure éducation, l’accès à des formations adaptées et une volonté affirmée d’augmenter la représentation des femmes, que ce soit dans les laboratoires de recherche, dans la finance et les fonds d’investissement ou à la tête des entreprises du CAC 40. Cet afterwork est une initiative essentielle pour créer des connexions, inspirer des vocations et amplifier les voix des femmes dans la tech. »

Chez Artefact, la diversité est une priorité. Pour Justine Nerce, Managing Partner d’Artefact :

« Chez Artefact, nous croyons fermement que l’IA doit être le reflet de la diversité de notre société. Cela passe par un engagement clair : élever la voix des femmes dans la tech et leur offrir les moyens de s’épanouir dans ces métiers. Avec le collectif Women@Artefact et des projets comme L’Afterwork, nous faisons plus que sensibiliser : nous bâtissons un futur où chaque talent, féminin ou masculin, trouve sa place et son impact. »

Plus qu’un film, Afterwork incarne une vision et un engagement : celui d’un secteur technologique où les femmes ont toute leur place. À travers cette initiative, Artefact se positionne comme un catalyseur d’un changement nécessaire pour un monde plus juste et innovant.

Un futur plus inclusif se construit maintenant.