Elton John met en vente ses tenues iconiques sur eBay 

À votre tour de devenir le roi du rock ?

Légende absolue du rock, Elton John se distingue également par son style unique et extravagant. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, impossible de le nier. Le chanteur britannique, âgé de 77 ans, a décidé de se séparer d’une partie de sa garde-robe personnelle en mettant en vente ses pièces favorites sur eBay. Et ce pour le grand bonheur de son conjoint, David James Furnish, qui semble plus que soulagé de voir ces pièces enfin partir…

Cette initiative, motivée par la volonté de soutenir sa fondation Elton John AIDS, reversera l’intégralité des recettes à cette organisation qui lutte contre l’épidémie du sida depuis 1992. Parmi les articles mis en vente, on retrouve des vestes Gucci, des peignoirs Versace, des mocassins Prada, des casquettes de baseball et des tee-shirts de concerts historiques. La vente aux enchères s’est tenue sur une période de 10 jours, à partir du 27 juin, et coïncide avec le mois des fiertés, une période symbolique pour l’association caritative d’Elton John.

« En ce mois des fiertés, je suis ravi de partager mon trésor d’Atlanta sur eBay, en espérant que ces objets vous inspireront pour exprimer votre esprit unique et vous apporteront autant de joie qu’ils m’en ont apporté. Que vous recherchiez le luxe haut de gamme ou quelque chose de plus décontracté, il y a une trouvaille parfaite pour tout le monde. Mieux encore, chaque dollar sert à soutenir le travail de la Fondation Elton John AIDS pour mettre fin à la stigmatisation des personnes LGBTQ+ », a déclaré le musicien dans un communiqué relayé par CNN.

Elton John n’est pas le seul à vendre son vestiaire pour soutenir cette cause. Donatella Versace et la chanteuse américaine Brandi Carlile contribuent également en faisant don de leurs vêtements à la fondation dès qu’elles le peuvent. « Donner une nouvelle vie aux articles chéris de ma garde-robe a toujours été spécial pour moi. Depuis des décennies, je fais don des trésors de ma garde-robe pour soutenir la fondation », a expliqué Elton John. Cette initiative souligne l’engagement continu de l’artiste et de ses pairs à soutenir les personnes affectées par le sida et à promouvoir la lutte contre la stigmatisation des personnes LGBTQ+.

Si vous commenciez déjà à vous arracher les cheveux, déçus d’avoir manqué cette mise aux enchères unique… Vous pouvez dès maintenant être rassuré : vous arrivez à temps pour le restockage de ces pièces uniques, qui ont marqué l’histoire de la musique.