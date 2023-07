La folle course-poursuite d’Apple après un Mac volé

Nouvel épisode des Underdogs ! 8 minutes de plaisir, une fois de plus.

Si Apple est aujourd’hui l’une des plus grandes entreprises du monde, ce n’est pas pour rien. Et bien que cela ne serait pas possible sans des produits et services à la hauteur des espérances des clients, cette notoriété et préférence de marque est en immense partie due à un marketing particulièrement réussi depuis ses débuts.

Parmi ces campagnes qui ont créé une communauté forte autour de la marque, on retrouve la campagne des “Underdogs” dédiée à l’usage des solutions Apple au travail. La saga a été présentée pour la première fois au public en 2019. Continuée en 2020 à l’occasion du confinement et en 2022 pour le déconfinement (Grand Prix à Cannes), le nouveau volet de la série est maintenant de retour, pour le plus grand plaisir des fans… de courts-métrages. Car qu’on aime ou pas Apple, ces publicités longues de 8 minutes se savourent comme une glace un jour de chaleur intense : un petit plaisir innocent à la saveur inattendue.

Il faut le dire, ce volume est peut-être un peu moins fin que les précédents, mettant plus grossièrement en avant les fonctionnalités de sécurité mises à disposition des travailleurs par Apple. Mais cela n’enlève rien au plaisir que l’on ressent en voyant cette publicité, qui est le dernier opus d’une série dans laquelle on s’attache véritablement aux personnages qui forment cette équipe de choc et à qui on souhaite de réussir. Il y aurait presque de quoi faire aimer Apple à un fana d’Android et de Windows !

Avec cette série, Apple ne cesse de tenter de modifier les perceptions des travailleurs sur les outils bureautiques Apple, et de montrer que ceux-ci ont une valeur ajoutée forte face au leader historique Microsoft Office ou au roi du collaboratif, Google Drive.

Visiblement, cette série plaît au public : elle cumule plus de 80 millions de vues sur YouTube, chaque nouvel épisode étant plus vu que le précédent. Ce nouvel opus, sorti il y a quelques heures sur la chaine d’Apple, a déjà généré plus de 120 000 vues, laissant espérer un succès similaire si ce n’est plus important. Un exemple de plus qui prouve que les films longs peuvent être des succès viraux.

Les précédents épisodes

À l’année prochaine pour, on l’espère, le cinquième épisode de la série !