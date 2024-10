Apple Branded Email : un nouveau levier de visibilité pour les marques dans Apple Mail

Bye bye BIMI ?

Voilà quelques semaines qu’Apple a annoncé sa nouvelle fonctionnalité, Apple Branded Email, au sein de Business Connect. Lancé le 16 octobre 2024, cet outil gratuit et propriétaire optimise la visibilité des marques dans l’écosystème Apple, offrant un moyen distinct de reconnaître les messages sans recours à BIMI, la norme de logo d’email en vigueur.

Cette fonctionnalité permet aux entreprises d’ajouter un logo visible non seulement dans Apple Mail, mais aussi dans Apple Pay et l’application Téléphone. En intégrant des contrôles de confidentialité et en utilisant des identifiants cryptés, Apple Branded Email assure aux utilisateurs une gestion simplifiée de leurs données personnelles, tout en permettant aux annonceurs de renforcer la notoriété de leur marque dans les flux d’emails.

Contrairement à BIMI, qui impose un format d’image spécifique (SVG) et des certifications de marque, Apple Branded Email fonctionne exclusivement dans l’environnement Apple et accepte les logos en PNG, JPEG ou HEIF, simplifiant ainsi le processus. Cependant, si Apple Branded Email renforce la visibilité des marques dans son propre écosystème, sa portée reste limitée aux utilisateurs de l’univers Apple, là où BIMI offre une norme universelle appliquée à d’autres plateformes. Il n’est donc pas encore possible de remplacer totalement ce dernier par la proposition d’Apple.

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à maîtriser l’expérience utilisateur dans ses services tout en sécurisant l’engagement des entreprises. À l’heure où la fragmentation de l’adressabilité numérique devient une réalité, adopter Apple Branded Email pourrait bien devenir un impératif pour les marques souhaitant se distinguer dans les boîtes de réception Apple Mail (sur iOS, macOS, iPadOS), en attendant sa disponibilité officielle prévue pour fin 2024.

Si vous souhaitez vous préparer à la sortie de cette fonctionnalité, n’hésitez pas à vous diriger vers l’article de Badsender sur le sujet pour en savoir plus et accéder au tuto complet.