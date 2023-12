Qui sont les Agences de l’Année 2023 ?

Un palmarès le 14 décembre et une fête le 11 janvier.

Le 14 décembre 2023 a marqué la tenue en distanciel de la 44ᵉ édition du Grand Prix des Agences de l’année, un événement annuel qui récompense les agences de conseil en communication. Le thème de cette année était l’intelligence artificielle générative. L’événement, placé sous le parrainage du Ministère de la Culture, a été soutenu par des associations professionnelles clés et la presse spécialisée dont la Réclame. Le grand diner annuel de ce même prix aura quant à lui lieu le 11 janvier.

Chaque année, le prix vise à reconnaître les agences de communication qui se distinguent par leur performance, évaluées à partir d’une étude réalisée auprès des agences. Une commission de sélection, composée de spécialistes indépendants du marché, dont un conseiller en fusion et acquisition, un recruteur, un avocat et un expert-comptable, examine les agences selon des critères tels que l’évolution de leur chiffre d’affaires ou de leur marge brute, l’acquisition de nouveaux clients, la fidélité de leur clientèle existante, et la créativité de leurs campagnes, notamment celles primées dans des grands prix et festivals professionnels.

Henri-Christian Schroeder, fondateur du Grand Prix des Agences de l’Année, commente ce nouveau palmarès : « 2023 aura confirmé la relance de 2022 malgré une inflation très impactante sur le pouvoir d’achat, et le recul des investissements des fonds spécialisés dans les start-ups et les technologies autres que l’I.A. Les annonceurs, les médias et les agences auront su pourtant une fois encore démontrer une forte capacité de résilience sur un marché hectique en mutation accélérée et malgré un environnement de plus en plus complexe et incertain … sans parler du remboursement en cours de leurs PGE ! »

Commençons par les communicants de l’année 2023 :

La personnalité de l’année

Arthur Sadoun

Président du directoire de Publicis Groupe

Le publicitaire de l’année

Paul-Emmanuel Reiffers

Président de Mazarine

L’entrepreneur de l’année

Emmanuel Debuyck

C.E.O d’Adwanted group

La dirigeante de l’année

Sylvia Tassan Toffola

Directrice générale de TF1 PUB

La journaliste de l’année

Claudia Cohen

Journaliste économique au Figaro

L’influenceur de l’année

Adrien de Blanzy

Président de l’ADN

Place maintenant aux agences de l’année 2023 :

Le groupe de communication de l’année

TBWA\Groupe

L’agence de publicité de l’année

Accenture Song

L’agence de communication intégrée de l’année

VML

Le groupe international de communication indépendant de l’année

Mazarine

Le groupe indépendant de communication de l’année

Australie.Gad

L’agence la plus créative de l’année

Buzzman

L’agence de publicité indépendante de l’année

Steve

L’agence de communication responsable de l’année

The Good Company

L’agence de demain

The Seventh House

L’agence de communication événementielle de l’année

Auditoire

L’agence de design de l’année

Carré Noir

L’agence de branding de l’année

Future Brand

L’agence de communication luxe de l’année

Shortcut

L’agence de communication santé de l’année

Havas Life Paris

L’agence de communication food de l’année

Dupont Lewis

L’agence de communication de l’année en région

Camden

L’agence de communication sport de l’année

Lafourmi

L’agence de communication corporate de l’année

Babel

Le groupe indépendant de communication d’entreprise de l’année

Epoka

Le groupe de communication d’influence de l’année

Rumeur Publique

L’agence conseil en communication d’affaires publiques de l’année

Taddeo

L’agence de communication d’influence de l’année

Comfluence

L’agence de communication d’affaires de l’année

Mascaret

L’agence de relations publics de l’année

Monet

L’agence-conseil en strategie & management de la communication de l’année

Cntvrs

L’agence de communication éditoriale de l’année

Enderby

L’agence de communication interne de l’année

I&S

L’agence de communication des ressources humaines de l’année

Zcomme

La jeune agence de l’année

Acmé

Le groupe data marketing de l’année

Isoskele

Le groupe de communication marketing de l’année

Ekstend Group

L’agence digitale de l’année

R2

L’agence de marketing d’influence de l’année

Ykone

L’agence social media de l’année

So bang

L’agence de brand experience de l’année

Frenesie

L’agence de brand content de l’année

The Source

L’agence de marketing mobile de l’année

GO&UP

L’agence d’activation de l’année

TLC Marketing

La junior agence de l’année

TSM Consulting

Le replay de la remise des prix

On se retrouve le 11 janvier autour d’une galette des rois bien méritée !