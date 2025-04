Un QR code pour riposter face aux tueurs de journalistes

Forbidden Stories lance sa 1ʳᵉ campagne d’appel aux dons.

Forbidden Stories – organisation à but non lucratif montée par Freedom Voices Network, connue pour ses enquêtes collaboratives poursuivant le travail de journalistes assassinés – s’associe à l’agence VML pour lancer une campagne de sensibilisation et d’appel aux dons.

De Pegasus Project à Story Killers, en passant par le Daphne Project ou le Gaza Project, l’organisation mène des enquêtes à fort impact, souvent reprises dans les plus grands titres de presse (Le Monde, The Guardian, El Pais, Die Zeit…).

Face à une conjoncture politique et économique fragilisant les financements philanthropiques, les dons des particuliers deviennent cruciaux pour garantir la poursuite de cette mission. C’est dans ce contexte que Forbidden Stories dévoile une campagne d’affichage publique, visible actuellement dans le métro parisien.

Conçue par VML, la campagne repose sur cinq visuels au graphisme minimaliste, noir et cru, et des accroches percutantes évoquant les menaces réelles que subissent les journalistes dans le monde entier : assassinats, corruption, collusions mafieuses…

Crédits