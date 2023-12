Influence responsable : 8 nouvelles agences labelisées

De 6 à 14 agences conseil en influence responsable.

Début décembre, une initiative notable a pris forme pour le e-label « Agence Conseil en Influence Responsable » : huit agences membres de l’AACC ou du SCRP l’on rejoint. Il s’agit de BCW, Edelman France, Grayling – Citigate Dewe Rogerson, Notchup, Omnicom PR Group, Shortlinks, Spin Interactive et Zmirov Communication.

Ces nouvelles entrantes complètent le pool d’agences initialement labellisées influence responsable : Change, Jin, Kingcom, Ogilvy Paris, Wellcom et Woo.

« Initiée par le SCRP et évaluée avec l’AFNOR Certification, cette e-labellisation marque une étape importante dans la promotion de l’influence responsable au sein de l’industrie de la communication. Avec la loi encadrant l’influence commerciale qui vient renforcer la responsabilité juridique des marques et des organisations, les relations influenceurs comportent de véritables enjeux réputationnels. À la fois outil pédagogique incitant les agences conseil à mettre en place des pratiques toujours plus responsables, cet e-label est également un repère dans la sélection de son conseil en influence » précise Pascale Azria, administratrice et pilote de la commission influence du SCRP.

Le processus d’attribution du e-label « Agence Conseil en Influence Responsable », initié en février 2023, implique un questionnaire détaillé fondé sur la charte de la relation influenceurs, la législation sur l’influence commerciale, et les recommandations déontologiques de l’ARPP. Ce questionnaire couvre six aspects essentiels, touchant les relations des agences avec leurs employés, les influenceurs, et leurs clients. Les réponses fournies sont auditées par l’AFNOR Certification, permettant d’établir une échelle de trois niveaux de reconnaissance : 1 étoile (niveau engagé), 2 étoiles (niveau confirmé), et 3 étoiles (niveau expert). Voici les niveaux des agences fraichement labellisées :

– BCW **

– Edelman France **

– Grayling – Citigate Dewe Rogerson **

– Notchup ***

– Omnicom PR Group ***

– Shortlinks ***

– Spin Interactive ***

– Zmirov Communication ***