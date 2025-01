Qui sont les Agences de l’année 2024 ?

Un palmarès et une fête à venir le 9 janvier !

La 45e édition du Grand Prix des Agences de l’année, qui distingue chaque année les meilleures agences conseils de communication, s’est tenue le jeudi 19 décembre 2024 et a été diffusée en direct sur le site lesagencesdelannee.com.

Placé sous le parrainage du Ministère de la Culture et soutenu par les principales associations et médias professionnels, dont le Réclame, ce prix repose sur une étude approfondie menée auprès des agences. Une commission indépendante, composée de spécialistes (expert-comptable, avocat, chasseur de têtes et consultant en fusions & acquisitions), évalue les agences selon des critères tels que la croissance de leur chiffre d’affaires, leur capacité à fidéliser les clients et à décrocher de nouveaux budgets, ainsi que la créativité de leurs campagnes primées lors des grands festivals. Cette reconnaissance met en lumière les acteurs les plus performants et innovants du secteur.

Henri-Christian Schroeder, fondateur du Grand Prix des Agences de l’Année, commente ce nouveau palmarès : “Cette 45e édition illustre clairement le retour à la normale du marché en 2023, après l’effet de rattrapage des années 2020, 2021 et 2022, puis actuellement d’une embellie avec une année 2024 boostée par les JO PARIS 2024 et marquée par une restructuration continue du marché des agences autour de trois grands pôles :

– les grands groupes internationaux ;

– les groupes indépendants ;

– les agences indépendantes, créatives, spécialisées, sectorielles.”

Voici les communicants de l’année 2024 :

La personnalité de l’année

Thierry Reboul

Directeur exécutif de la création et des cérémonies des JO de PARIS 2024 et son prix spécial collectif récompensant son équipe opérationnelle la plus proche

L’entrepreneur de l’année

David Jones

Fondateur et Président de The Brandtech Group

L’influenceur de l’année

Vincent Ducrey & Emmanuel Vivier

Co-fondateurs du HUB Iinstitute

Le journaliste de l’année

Xuoan Duquesne

Directeur général de la Réclame

Les entrepreneurs des médias de l’année

Valentin Richardot & Laurent Garouste

Directeurs associés de J’ai-un-pote-dans-la.com

Place aux agences de l’année 2024 :

LES ENSEIGNES DE COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Le Groupe de communication de l’année

TBWA\Groupe France

L’Agence internationale de publicité de l’année

Accenture Song

L’Agence de publicité de l’année

TBWA\Paris

Le Groupe indépendant de communication de l’année

AUSTRALIEGAD

L’Agence la plus créative de l’année

Buzzman

L’Agence de publicité indépendante de l’année

BELLE

L’Agence Indépendante la plus créative de l’année

STEVE

L’Agence challenger de l’année

Bearideas

L’Agence iconoclaste de l’année

GLORY Paris

L’Agence de communication de l’année en région

HULA HOOP

L’Agence de communication de demain

Humanfish

LES AGENCES DE COMMUNICATION DE MARQUE

L’Agence innovante de l’année

Paname 24

L’Agence Conseil en branding de l’année

FutureBrand

L’Agence de brand experience de l’année

Auditoire

L’Agence de brand content de l’année

R2

L’Agence de communication événementielle de l’année

Shortcut Events

L’Agence de communication de luxe de l’année

Terre de Sienne

L’Agence de communication lifestyle de l’année

Les Gens & Vous

L’Agence de communication food de l’année

Gulfstream Communication

L’Agence internationale de communication santé de l’année

TBWA\Adelphi

L’Agence indépendante de communication santé de l’année

FMAD

L’Agence de communication RSE de l’année

LES GROS MOTS

Prix spécial coup de cœur hors concours

Hopscotch Groupe

LES AGENCES DE COMMUNICATION D’ENTREPRISE

Le groupe de communication responsable de l’année

WMH Project

L’Agence de communication corporate de l’année

CLAI/SEC NEWGATE

L’Agence de communication d’influence de l’année

Babylone

L’Agence de communication de crise de l’année

Backbone Consulting

L’Agence de communication d’affaires de l’année

Mascaret

L’Agence de communication institutionnelle de l’année

Coriolink

L’Agence de conseil en affaires publiques de l’année

CNTVRS

L’Agence de communication financière de l’année

Cicommunication

L’Agence de relations publics de l’année

ZMIROV Communication

L’Agence de communication éditoriale de l’année

OKO

Prix spécial de l’agence de communication résiliente de l’année

I&S

La jeune agence de communication de l’année

IKIGAÏ

LES AGENCES DE COMMUNICATION MARKETING

L’Agence de marketing d’influence de l’année

Ykone

L’Agence digitale de l’année

Conversationnel

L’Agence média de l’année

Allmatik

L’Agence social media de l’année

The Source

L’Agence de communication intégrée de l’année

Novembre

L’Agence d’activation de l’année

TLC marketing France

La junior agence de communication de l’année (Toulouse Business School)

ESCadrille

Le replay de la remise des prix

Lors de cette édition, il sera rendu hommage à :

– l’équipe de Thierry REBOUL, assistée des agences PANAME 2024 (Auditoire + Havas Events + Obo + Ubi Bene + Double2) et d’HOPSCOTCH Groupe, “pour ces mises en scène qui marqueront pour longtemps l’histoire des JO de Paris… et le marché en 2024”.

– aux parcours publicitaires de feu.e.s Alain Delon, Michel Blanc, Françoise Hardy, Bertrand Suchet.

– à ACT Responsible en faveur de l’ « advertising for a better world !« .

On se retrouve le 9 janvier autour d’une galette des rois bien méritée !