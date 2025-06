Antoine Dupont prépare son retour sur le terrain avec Eric Judor pour Volvic

Ce 19 juin, Volvic a dévoilé sa nouvelle campagne estivale en France avec un duo devenu familier : le rugbyman Antoine Dupont et l’acteur-réalisateur Éric Judor. À travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la marque d’eaux aromatisées de Danone s’associe une nouvelle fois à l’agence Zmirov Communication et à l’agence Origins pour proposer une suite au film de 2024. Cette seconde campagne, imagine par Bros Agency et réalisée par Romain Kinnoo, repose sur un même ressort comique : la rencontre improbable entre performance sportive et humour décalé.

Dans ce nouvel opus, tourné au domaine de Barthas, chez Antoine Dupont, Volvic Zest propose une immersion dans la préparation mentale (très) personnelle du joueur pour son retour sur les terrains. Face à un Éric Judor reconverti en coach de vie, Antoine alias “Marc-Antoine” expérimente la méthode « PecTetZest », un mix entre introspection absurde et gainage émotionnel. Le tout, sous l’œil amusé de la caméra et avec, en fil rouge, la boisson Volvic Zest comme alliée rafraîchissante.

Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Volvic Zest : “surprendre et faire sourire”, tout en valorisant la naturalité et la fraîcheur de sa gamme. Comme le résume Christel Chaulet, Directrice Marketing France chez Danone Beverages : « Réunir Antoine Dupont et Éric Judor, c’est oser un duo inattendu, entre performance et humour. Le bon Zest pour accompagner les consommateurs tout l’été, avec un plaisir rafraîchissant et sans compromis ! »

Avec ses arômes naturels et son ton volontairement loufoque, Volvic Zest parie une nouvelle fois sur une narration hybride, mêlant storytelling de marque et humour grand public. Et si l’efficacité de la méthode “judorienne” reste à prouver sur le terrain, elle marque déjà des points en ligne.