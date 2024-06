Antoine Dupont se fait coacher par Eric Judor pour Volvic

Et change son fameux rituel…

Quelques jours seulement après la victoire de l’équipe de France de rugby à Madrid, la dernière étape de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris pour les pratiquants de rugby à 7 (ou à zest), voilà qu’Antoine Dupont fait de nouveau parler de lui. Le martien (comme on l’appelle) est l’ambassadeur de Volvic depuis juillet 2022. Et à cette occasion, il est rejoint par un invité plutôt inattendu.

Eric et Ramzy, ça vous parle ? Le duo d’humoriste s’est fait connaître à la fin des années 90, et a bercé plusieurs générations en évoluant à leur rythme. Plus récemment, il se fait re-connaître de la jeune génération grâce à plusieurs apparitions dans les vidéos de Squeezie, numéro 2 de YouTube en France et numéro 1 sur les longs formats. Or, dans la dernière campagne de Volvic, vous pourrez bel et bien retrouver Eric Judor (la légende dit que Ramzy est occupé ailleurs) avec Antoine Dupont.

Imaginée par Bros Agency (une agence marketing spécialisée dans le sport et le lifestyle.) et Zmirov Communication (agence conseil en communication), la campagne est à retrouver sur Instagram. L’humoriste de 55 ans y devient coach sportif, une qualification qui n’a que peu à voir avec ses compétences habituelles. L’objectif ? Apporter du “fun” à l’image d’Antoine, à l’allure plutôt sérieuse (bien qu’il ait été l’invité d’une vidéo de Mcfly et Carlito), ainsi que celle du rugby par extension. Et autant dire qu’on regardera le prochain match du XV de France avec attention. Histoire de voir si le martien fera bon usage des conseils d’Eric… et de sa bouteille de Volvic Zest pour le rugby à zeste – pardon, à sept – lors des JO.

On doit la réalisation de ce film à Boris Diaw, basketteur devenu réalisateur et qui a coécrit ce film avec Eric. Que de champions dans cette team !