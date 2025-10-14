Musique de la pub Peugeot E-3008 avec Antoine Dupont

Mobilité éléctrique.

Peugeot et le Stade Toulousain annoncent le renouvellement de leur partenariat historique jusqu’en 2032, après 30 ans de collaboration. Pour marquer l’événement, le club et la marque présentent une nouvelle campagne avec Antoine Dupont autour du Peugeot E-3008, incluant des contenus liés à la mobilité électrique et aux différentes motorisations du SUV. Cette prolongation de partenariat reflète la continuité d’une relation établie entre le constructeur automobile et le club de rugby, avec des actions communes centrées sur la visibilité et l’innovation.

La musique de la pub Peugeot E-3008 avec Antoine Dupont est Feel The Energy de Shaggy avec Busy Signal.

La pub Peugeot E-3008 avec Antoine Dupont

Crédits

  • Annonceur : Peugeot
  • Célébrité : Antoine Dupont
  • Pays : France
  • Diffusion : Octobre 2025

