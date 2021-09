Zalando insiste sur la seconde main avec Camille Lellouche

Basé sur une histoire vraie.

Un an après s’être lancé, comme de nombreuses marques de mode et à l’instar de La Redoute, sur le marché de la seconde main, Zalando célèbre cet anniversaire au travers d’une nouvelle campagne « Zalando seconde main. En toute simplicité », incarnée, en France, par l’humoriste, chanteuse et comédienne Camille Lellouche qui a réalisé une sélection d’articles de seconde main pour l’occasion (disponible dès le 27 septembre prochain sur la plateforme).

Avec ce film réalisé par Alice Moitié, la marque dit vouloir promouvoir « la simplicité et la fiabilité de l’offre seconde main de Zalando. » Notamment le fait que, contrairement à d’autres plateformes comme Vinted pour ne pas la citer, les acheteur.euses n’ont pas besoin de négocier. Un insight très bien mis en scène dans le film « La personne qui insistait » (et « basé sur une histoire vraie ») où une version très persévérante de Camille Lellouche s’obstine à faire une offre à sa version patiente pour un sac déjà vendu jusqu’à ce que cette dernière se voit reprocher de lui faire perdre son temps… Toute ressemblance avec des situations existantes ou ayant existé ne serait pas fortuite.

Depuis son lancement en 2020, Zalando explique avoir multiplié son offre par dix, passant de 20 000 à plus de 200 000 articles dans son Fashion Store, tout en le rendant accessible dans 13 de ses 23 marchés européens.

« ‘Zalando Seconde Main. En toute simplicité’ représente l’essence même de notre expérience en matière d’articles d’occasion : associer le plaisir du shopping de mode, la fraîcheur et l’expression de soi, avec une consommation de mode plus durable et une qualité de services inégalée », se félicite Torben Hansen, VP Recommerce chez Zalando.

La campagne se déploie en affichage, digital, avec des contenus sur les réseaux sociaux, ainsi qu’en télévision. Le dispositif est complété par une série d’activations street marketing et digital. « En France, cela passe par des messages amusants autour de l’Art de se plaindre à la Française. Inspirés de situations pour lesquelles les Français adorent se plaindre : les trains en retard, le métro bondé, les prévisions météo incertaines, les bruits dérangeants au cinéma, ils reflètent les tracas de la vie quotidienne qui peuvent s’apparenter à ceux rencontrés lorsque l’on achète des articles seconde main en ligne », précise le communiqué de presse. Enfin, une expérience immersive sera proposée du 30 septembre au 6 octobre au sein de la station de métro Saint-Lazare.

Pour le marché européen, Zalando a fait appel à d’autres personnalités internationales pour proposer une sélection d’articles de seconde main, comme l’acteur suédois (Youngs Royals) Omar Rudberg, l’actrice et chanteuse, Julia Wieniawa, l’actrice et militante des droits LGBTQA+, Lola Rodriguez, et l’acteur italien Pietro Turano.

Deux autres films ont été réalisés par Alice Moitié mettant en scène l’un des phénomènes de TikTok Lubalin ainsi que la danseuse italienne Valentina Vernia.