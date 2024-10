La nouvelle identité de Zalando avec Willem Dafoe, Brigitte Nielsen et Luka Sabbat

Le bouffon vert passe à l'orangé.

Zalando révèle sa nouvelle identité visuelle, marquant un tournant stratégique pour la marque. Plus moderne, cette transformation s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de commerce en ligne de continuer à inspirer et de s’imposer comme une référence incontournable du secteur, selon un post LinkedIn de Victoria Dupré, marketing team lead France, UK et Irlande de la marque.

Le logo, plus grand et affirmé, s’inspire de l’univers des magazines de mode. Le bouton orange, symbole iconique de la marque, prend une teinte plus intense pour renforcer son impact visuel. Cette évolution graphique accompagne le lancement de la campagne automne-hiver 2024-2025, portée par des figures telles que l’acteur Willem Dafoe, l’actrice Brigitte Nielsen, le mannequin Luka Sabbat ou l’influenceuse londonienne Sabrina Bahsoon.

Présente sur tous les fronts, la nouvelle identité de Zalando est déjà visible dans plusieurs grandes villes françaises, dont Paris, Bordeaux, Lyon, et Marseille, en affichage, à la télévision et sur les supports digitaux. La campagne média étant pilotée par Dentsu France.