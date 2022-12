Sprite modèle son propre Spriteverse avec Wieden+Kennedy

Cool Down.

Il n’est pas forcé de sculpter dans le dur et le tragique pour qu’une campagne soit percutante. Pour la marque Sprite par exemple, la légendaire agence Wieden+Kennedy a préféré pétrir dans le mou et le visqueux afin de donner naissance au très étrange “Spriteverse”.

Après le “Footballverse” de Nike et le “Magentaverse” pour Pantone, voilà que Sprite s’y met aussi. Dans le cadre d’une série de 4 vidéos publicitaires, la société de production The Youth, les “sculpteurs 3D” Yonk et l’agence Wieden+Kennedy São Paulo ont pensé un monde alternatif en sculpture à l’effigie de la marque de boisson gazeuse citronnée. En découle des décors mous du genoux et des personnages bien loufoques, mi-pâte à modeler mi-slime, dans le pur esprit de la série d’animation culte “Pingu”. Cela coulait de source !