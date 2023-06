Sprite fête un demi-siècle de hip-hop avec Nas

Tout le monde boit du Sprite sa m***.

Pour célébrer le 50e anniversaire de la culture hip-hop – paix sur DJ Kool Herc – la marque de soda Sprite a lancé une campagne haute en master mettant en vedette les rappeuses Latto et GloRilla, ainsi que les légendes du “game”, Rakim et Nas. Dans un spot de 60 secondes, les artistes expriment toute l’importance et l’impact durables de cette culture urbaine, capturant ainsi l’énergie vibrante qui en fait un mouvement culturel mondial. Hey, What Up Gangsta !

Vous ne le saviez peut-être pas, mais le hip-hop est né dans les années 1970 au cœur du Bronx à New York. Cette vision urbaine a émergé comme un mouvement de résistance et d’expression de la jeunesse urbaine défavorisée. À l’époque, des fêtes légendaires appelées « block parties » se tenaient dans les rues, rassemblant la population autour de danseurs de breakdance et des premières platines. L’atmosphère y était électrique et le partage était au cœur de cet art de vivre, qui s’est désormais répandu à l’échelle mondiale, laissant son empreinte indélébile sur la musique, la danse et la société en général. Pour le coup, Sprite a été l’une des premières marques à reconnaître l’importance du hip-hop. Leur histoire commune remonte aux années 1980, lorsque la marque mettait en avant des rappeurs et des danseurs de breakdance. Effectivement, l’une des publicités les plus célèbres de Sprite était la campagne « Obey Your Thirst » mettant en vedette Kurtis Blow, parmi d’autres artistes influents.

Près de de 30 ans plus tard, la boisson gazeuse du groupe Coca-Cola, demeure toujours un symbole fort de l’alliance indéfectible entre le hip-hop street et la créativité urbaine. Sa nouvelle campagne en témoigne, mettant en lumière les moments emblématiques du hip-hop tels que le crochet radiophonique de « Big Energy » de Latto, le cri entraînant « Let’s Go » de « FNF » de GloRilla, et les lyrics mythiques de Rakim sur « Paid in Full » en 1987. Tout y est. Concernant Nas, nous vous réservons la surprise de l’écoute, en particulier pour les puristes qui sauront l’apprécier à sa juste valeur. En outre, ces artistes emblématiques contribuent à une interpolation du classique de 1979 de The Sugarhill Gang, « Rapper’s Delight » et ça c’est gang.

Le nouveau projet se déroulera tout au long de l’été et comprendra un autre spot en édition limitée baptisé « Lymonade Legacy », ainsi qu’une collection de billets et de produits dérivés. Parmi ces derniers, on trouve notamment une ardoise de réalisateur signée par Rakim en personne. Il est à souligner que Sprite apportera également son soutien à la prochaine tournée de Drake intitulée « It’s All a Blur », renouant ainsi avec leur collaboration déjà établie en 2010 et 2015. Masterpiece.