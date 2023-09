Une IA fait son entrée chez Warner Music

Du coup, qui ira récupérer le disque d’or ?

Si l’industrie des influenceurs vous laisse déjà perplexe, alors vous n’êtes pas encore prêt à vous aventurer dans l’univers des influenceurs virtuels. Ce phénomène connaît une montée en popularité sur les réseaux sociaux, illustrée par l’apparition de comptes tels que Kami ou, plus notoire encore, Lil Miquela, qui compte 2,7 millions d’abonnés.

Ces créations numériques, aux apparences souvent trompeusement réelles, sont alimentées par l’intelligence artificielle et créées à l’aide de la technologie d’imagerie générée par ordinateur (CGI), générant ainsi d’importants revenus. Le portrait-type de ces poupées de chiffres est qu’elles sont extrêmement disponibles, toujours impeccables, constamment sous surveillance pour éviter les polémiques, et qu’elles visent un public de jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans.

Le sujet qui retient notre attention aujourd’hui est, vous l’aurez compris, un reflet de l’évolution constante du monde numérique, où les frontières entre réalité et fiction semblent s’estomper de plus en plus. Il s’agit de Noonoouri, une influenceuse virtuelle de seulement 18 ans, qui a récemment signé un contrat avec Warner Music pour se lancer dans l’industrie musicale. Cette évolution survient en parallèle de deux visions divergentes du phénomène : d’une part, le lancement d’AudioCraft par Meta, introduisant de nouvelles technologies musicales basées sur l’IA, et d’autre part, les préoccupations exprimées par la Recording Industry Association of America (RIAA) concernant les sites de musique alimentés par l’intelligence artificielle. La RIAA craint que ces sites ne portent atteinte aux droits d’auteur des artistes en utilisant l’IA pour créer des remixes et modifier des morceaux musicaux sans autorisation.

Née de l’imagination de l’artiste allemand CGI Joerg Zuber en 2018, Noonoouri, du haut de ses 400 000 abonnés sur Instagram, s’est rapidement hissée au sommet de l’industrie de la mode en collaborant avec de prestigieuses marques telles que Dior, Valentino, et même la ligne de beauté de Kim Kardashian, KKW Beauty. Son récent virage vers la musique avec son titre « Dominoes » a connu un franc succès, cumulant plus de 50 000 vues en un temps record sur YouTube. Warner Music, percevant la fulgurance du modèle numérique, n’a pas tardé à lui tendre un contrat d’enregistrement. Sa voix étonnamment réaliste est le fruit de l’intelligence artificielle, exploitant une technologie générative qui s’appuie sur des données préexistantes pour engendrer quelque chose de complètement inédit. On espère tout de même que la qualité sonore sera au rendez-vous, contrairement à « Dominoes »…