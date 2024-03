Lancôme révèle les secrets d’Aya Nakamura dans un documentaire 

Du brand content de Haut Niveau.

Alors que les projecteurs se braquent sur la chanteuse française Aya Nakamura, envisagée pour interpréter l’Hymne à l’Amour d’Edith Piaf lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, un documentaire vient d’être révélé, plongeant les spectateurs dans l’univers et l’intimité de cette artiste.

Avec plus de six milliards de streams sur les plateformes d’écoute et près d’un milliard de vues sur YouTube pour son single Djadja, Aya Nakamura est l’artiste francophone aujourd’hui la plus écoutée au monde. Au-delà de son succès, la chanteuse française est devenue une icône culturelle. Ambassadrice mondiale de Lancôme depuis un an, Aya Nakamura est le personnage principal d’une collaboration entre REC. 118, We are 360 (l’agence de Warner Music France),, Lancôme et Publicis Luxe, dans un format de 14 minutes, offrant un regard nouveau sur la vie et le parcours de cette célébrité musicale.

L’artiste nous plonge au cœur de sa vie, la suivant dans ses événements tant professionnels que personnels. Si vous êtes curieux de savoir comment ses séances d’enregistrement en studio se déroulent, l’envers du décor en concert ou bien les backstages d’un tournage de clip, vous serez servi. Aya Nakamura nous livre un très beau message qu’elle conseille à partir d’expériences qu’elle a vécues au cours de sa vie : l’influence des femmes de son entourage sur la conception de la féminité, sa relation avec la mode et la beauté, mais aussi sa fierté maternelle et son engagement envers les femmes. C’est une artiste engagée qui souhaite à travers ce documentaire inciter toutes les jeunes femmes à croire en leurs rêves.

Ce documentaire, produit par Lancôme, offre ainsi un aperçu inédit et touchant de la vie d’Aya Nakamura, dévoilant des facettes méconnues de cette artiste, tout en inspirant et en émouvant le public. Une ode à la fois à la beauté et à la force intérieure, incarnée par cette icône de la musique.

Alexis de Montaigu, Global Client Lead Lancôme chez Publicis Luxe, déclare : « En tant qu’agence, notre rôle est d’accompagner les marques dans leur communication, en particulier dans cette ère où les marques de luxe deviennent des acteurs culturels majeurs. Avec ce portrait d’Aya Nakamura, nous incarnons cette transformation du marketing et de la communication de Lancôme. »



Marie-Eve Shoettl et David Soussan, Executive Creative Directors, ajoutent : « Nous devons répondre aux attentes du public en proposant des contenus authentiques et surprenants, en phase avec la culture et la pop culture. Ce portrait d’Aya Nakamura illustre parfaitement cette approche, rendue possible grâce à la créativité de Publicis Luxe et aux moyens de production agiles de Prodigious. »

