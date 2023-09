Instagram va dépasser les 71 milliards de revenus publicitaires en 2024 

La crise de l’ATT d’Apple ? Même pas mal.

Avec deux milliards d’utilisateurs actifs par mois, Instagram est l’un des réseaux sociaux les plus populaires du monde. Et les utilisateurs ne sont pas les seuls à aimer le réseau : les marques y sont également très présentes, un choix qui a du sens considérant que 30,4 % des utilisateurs se tournent vers l’application quand ils recherchent une marque… selon cette étude de WARC Media.

Après le coup porté au marché publicitaire par la sortie de l’App Tracking Transparency d’Apple, les réseaux se redressent tant bien que mal, malgré la catastrophe prédite par Facebook. Parmi eux, Instagram se redresse plus vite que ses concurrents, notamment porté par les innovations de Meta en termes de ciblage par IA et de monétisation des Reels. WARC Media s’attend à voir les revenus publicitaires de l’application atteindre les 71 milliards en 2024. L’institut s’attend à voir une augmentation de 25,8 % dès le quatrième trimestre de 2023, avec 17,7 millions de dollars. Ce n’est donc pas la crise pour le monde.

En effet, l’application serait plus efficace que ses concurrents pour toucher les consommateurs : les campagnes sur Reels touchent presque deux fois plus d’audience que celles sur TikTok selon WARC, de quoi faire pencher la balance pour les marques. Suivant ces révélations, il est attendu que les marques retail investissent 9,1 milliards de dollars en 2024 en publicité en ligne, au fur et à mesure qu’Instagram se rapproche du point d’achat, facilitant les dépenses sur l’application.

Des chiffres qui en font non seulement une des applications préférées des utilisateurs et des marques, mais aussi le choix le plus populaire pour 90 % des influenceurs d’après WARC.

Il semblerait qu’Instagram soit sur la bonne voie pour dépasser Facebook en termes de revenus publicitaires, actuellement numéro 1. Un changement de position qui ne nuit pas véritablement à Facebook, les deux réseaux appartenant à Meta. Malin, le Zuckerberg !