WARC Media 100 : les campagnes et agences média les plus récompensées en 2024

WPP, huit ans de domination dans le classement des holdings médias.

Le classement WARC Media 100, qui distingue les campagnes et entreprises les plus primées dans l’univers du média, vient d’être dévoilé. Entre fragmentation des canaux, retour en force du print et stratégies utilitaires, cette édition met en lumière les tendances clés qui façonnent le paysage médiatique mondial.

Top Campagne

En tête du classement des campagnes les plus récompensées cette année : Welcome to the Group de PHD Costa Rica pour l’ONG Nosotras Women Connecting. En mobilisant les médias publics, les relations presse, les réseaux sociaux et un groupe WhatsApp, cette initiative a permis de convaincre les membres du Congrès du Costa Rica d’adopter une loi sur la justice menstruelle. Une démonstration du pouvoir des médias pour impulser un véritable changement social.

En deuxième position, Havas Play Paris s’illustre avec The Hidden Story pour L’Enfant Bleu, un livre illustré mettant en garde les parents sur les dangers d’exposer leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Le podium est complété par The Handshake Hunt de GUT São Paulo pour Mercado Libre, qui a utilisé des QR codes affichés lors de poignées de main à la télévision pour booster les transactions du Black Friday au Brésil.

Top Agence Média

Côté agences, Mediaplus Munich prend la tête du classement après avoir occupé la troisième place en 2024 et la quatorzième en 2023. L’agence indépendante a marqué les esprits avec sept campagnes classées dans le top 100, notamment pour Long COVID Europe, Hinz&Kunzt/Hamburger Kunsthalle et Motatos.

« Je suis extrêmement fier d’être nommé agence média n°1 au niveau mondial, en particulier en tant qu’agence indépendante. », commente Max Schöngen, global creative lead chez Mediaplus. « Honnêtement, les mots ne suffisent pas pour exprimer ce que je ressens. Cet incroyable accomplissement est le fruit d’une passion sans relâche, d’idées audacieuses et de l’engagement indéfectible de nos équipes, partenaires et clients qui croient en la puissance du média créatif. »

En deuxième position, Mindshare New York se distingue avec cinq campagnes classées. EssenceMediacom New York grimpe à la troisième place, après une seizième position l’année précédente.

Top Networks Médias

Le réseau Mindshare Worldwide prend la première place du classement après avoir été deuxième en 2024 et quatrième en 2023. Cinq de ses agences figurent dans le top 50, notamment celles de New York, Shanghai, Mumbai, Ho Chi Minh Ville et Bangalore.

EssenceMediacom progresse et décroche la deuxième place du classement, suivi par PHD Worldwide en troisième position. Du côté des réseaux indépendants, Serviceplan s’impose cette année grâce à des campagnes telles que PetPace Animal Alerts, Anzen Health 855-HOW-TO-QUIT-(OPIOIDS) et BMW iJack.

Top Holding Companies Médias

Le groupe WPP conserve son statut de leader parmi les holdings, une position qu’il occupe depuis 2018. Avec quatre de ses réseaux (Mindshare Worldwide, EssenceMediacom, Wavemaker et VML) figurant dans le top 10, WPP continue d’imposer son empreinte sur le secteur.

« Je suis extrêmement fier de célébrer huit années consécutives en tête du WARC Media 100 avec toute l’équipe de WPP et GroupM. Nous aimons le travail que nous réalisons pour nos clients et nous continuerons à développer des solutions créatives, compétitives et tournées vers l’avenir pour les aider à se connecter avec les audiences du monde entier. Félicitations à nos équipes, clients et partenaires pour cette victoire bien méritée. », déclare Brian Lesser, global CEO de GroupM.

Derrière WPP, Omnicom reste stable à la deuxième place pour la huitième année consécutive, tandis que Publicis Groupe grimpe à la troisième position. À noter l’entrée remarquée de BlueFocus dans le top 10 des holdings cette année.

Top Marques Médias

Dove conserve son titre de marque la plus primée, grâce à plusieurs campagnes marquantes comme CROWN x LinkedIn: #BlackHairIsProfessional, #TurnYourBack, Cost of Beauty et #KeepHerConfident.

« C’est une grande réussite pour l’équipe Dove et nos partenaires à travers le monde d’être reconnus dans le WARC Media 100 pour la deuxième année consécutive. Dove continue de montrer la voie, non seulement dans l’art de créer des campagnes et du contenu percutants, mais aussi dans notre capacité à nous ancrer durablement dans la culture. Cette formule magique génère des conversations à grande échelle, nous aidant à transformer cet engagement en succès en magasin. », se félicite Marcela Melero, chief growth officer de Dove.

Du côté des annonceurs, Unilever domine une fois de plus le classement, une position qu’il occupe pour la sixième année consécutive. Les marques du groupe, comme Dove, Lifebuoy, Vim et Sunlight, ont contribué à ce succès.

Top Pays Médias

Avec 19 campagnes classées dans le top 100, les États-Unis conservent leur domination sur le marché des médias. Le Royaume-Uni et l’Inde maintiennent respectivement leurs positions en deuxième et troisième place. Parmi les nouvelles entrées dans le top 10 cette année : Vietnam, Chine, Brésil et Turquie. La France elle, est 9e du classement cette année.

Les tendances marquantes du WARC Media 100 en 2025

Trois grandes tendances émergent de cette édition :

– Surmonter la fragmentation grâce aux assets distinctifs : CeraVe, Barbie et Sprite ont misé sur leurs couleurs, personnages et mèmes emblématiques pour assurer une présence cohérente à travers de multiples plateformes ;

– Le retour en force du print : des campagnes comme The Hidden Story (L’Enfant Bleu) ou le partenariat entre eBay et Vogue montrent que le papier reste un puissant levier d’attention, notamment auprès d’audiences ciblées ;

– Le pouvoir de l’utilité : les technologies médias se mettent au service du changement, à l’image de Nosotras Women Connecting, qui a mobilisé WhatsApp pour influencer la législation, ou PetPace, qui utilise des données en temps réel pour prévenir les séismes.