BforBank réinvente sa marque autour d’une grenouille

Après les rebrandings de SG et de BoursoBank, 2023 est décidément une année charnière pour les institutions bancaires. Acteur historique dans l’univers des banques en ligne, BforBank, filiale du groupe Crédit Agricole, entame une nouvelle ère en revoyant sa proposition de valeur. À une époque où la digitalisation est devenue incontournable et où les besoins des clients évoluent constamment, cette banque en ligne mise sur une réorientation vers l’humain au cœur de son modèle.

Le groupe Crédit Agricole soutient la transformation de sa banque en ligne, BforBank, en investissant dans deux nouvelles offres : BforBASIC, gratuite, et BforZEN, à 4€ par mois, qui intègrent toutes les fonctionnalités essentielles d’une banque moderne. De plus, BforBank privilégie une approche axée sur la satisfaction client en offrant un service 24/7 accessible via divers canaux, y compris les réseaux sociaux.

Par ailleurs, une nouvelle application mobile deviendra le fer de lance de cette stratégie, permettant une agilité et une adaptabilité accrues aux besoins des clients. Dès le premier semestre 2024, la gamme de produits d’épargne de BforBank s’enrichira également. Et qui dit nouvelle formule dit également nouveau blason : l’évolution de BforBank s’accompagne d’une refonte complète de son identité visuelle. En collaboration avec l’agence W, un nouveau logo et une couleur dominante bleue viennent symboliser cette nouvelle phase. Le symbole de la grenouille, inspiré de la lettre B, évoque selon eux la bienveillance, l’agilité et le progrès. On les crôa !