“SG” : le rebranding de Société Générale et du Crédit du Nord

Unis par les liens sacrés du mariage.

La Société Générale et le Groupe Crédit du Nord, deux géants de la banque, se sont unis sous la forme d’une seule entité : SG. Accompagnée par Havas 04 et Carat, qui ont respectivement conçu sa fusion et organisé ses investissements médias, cette banque de détail nous raconte son positionnement, qui prend naissance dans cette métaphore intemporelle des idées : elles sont comme des ampoules qui s’allument. Son rôle est alors d’aider ces idées à parvenir à maturation.

La banque SG affirme se différencier des autres sur ces trois points : elle est plus réactive et proche de ses clients, plus experte avec des spécialistes accessibles, et elle est plus efficace, avec une application qui embarque directement les demandes de financement pour les professionnels.

Film 30 secondes

Film 45 secondes

Dans ces deux films de marque, SG met en avant les idées, grandes et petites, qui ont toutes le potentiel de changer la société ou la vie d’une personne… et qui peuvent naître à n’importe quel endroit. Disponibles depuis le 11 juin, ces films seront accompagnés d’une campagne presse, affichage et digital à partir du 27 juin.

Pour mener à terme votre prochaine idée de génie, vous savez où vous diriger !