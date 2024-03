Tous les mêmes.

Chez BforBank, les conseillers sont disponibles 24/24h. Mais, seul problème c’est que personne ne vous croit quand vous dites ca. Aussi viral que la grippe, l’info que Max est un menteur fait vite le tour de la France et pourtant, non il ne mentait pas. La vérité c’est qu’à minuit, il était bel et bien en train de communiquer avec sa banque – et non avec une maitresse…

La musique de la pub BforBank 2024 : Vous n’allez pas y croire est « Zorba’s Dance » de Mikis Theodorakis.

La pub BforBank 2024 : Vous n’allez pas y croire

La musique de la pub BforBank 2024 : Vous n’allez pas y croire