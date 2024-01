Grâce à l’IA, Publicis Groupe personnalise ses vœux pour chacun de ses 100 000 collaborateurs

Oui, ça fait beaucoup de vœux à souhaiter.

Publicis Groupe, en pleine santé en 2023 avec de la croissance organique, des indicateurs financiers, new business, et RSE au vert, ainsi qu’une capitalisation boursière en hausse de plus de 35 % sur l’année, lance une initiative de remerciement pour célébrer ses succès… et tous ceux qui les ont rendus possibles. Pour marquer le début de 2024 et pour perpétuer la tradition des vœux du groupe, Publicis a décidé de remercier individuellement chacun de ses collaborateurs à travers le monde, totalisant 100 000 vœux personnalisés. Comme il serait difficile pour Maurice Lévy, Arthur Sadoun et les autres dirigeants du groupe de tous les remercier eux-mêmes, Publicis a eu recours à une IA générative vidéo.

Les vœux personnalisés à grande échelle, générés grâce à l’IA interne Marcel, intègrent des données fournies volontairement par les collaborateurs, telles que les noms, passions, et loisirs. Chaque message est adressé dans la langue maternelle du destinataire et adapté à ses centres d’intérêt, de quoi respecter la diversité du groupe international. Arthur Sadoun, président du directoire, accompagné de son jumeau IA, et Maurice Lévy, président du conseil de surveillance, et d’autres membres du directoire, participent à cette démarche. Cette approche met en lumière non seulement les avancées technologiques du groupe, mais aussi son engagement à valoriser et à célébrer chaque membre de son équipe mondiale.

Pour illustrer cette initiative, Publicis Groupe a partagé cinq exemples parmi les 100 000 vœux, démontrant la variété et la personnalisation de ces messages. D’Agathe Bousquet, dirigeante à Paris, passionnée par les jeux vidéo et les grands espaces, à Youri, le designer chez Publicis Sapient à Séoul, amateur de danse et d’arts, ces exemples montrent l’étendue de la personnalisation des vœux. Chaque vidéo commence de la même manière : mais fast-forward à 1:10, et vous y trouverez une vidéo qui change pour chaque collaborateur du groupe.