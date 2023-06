Partez en vacances avec l’IA de Jennifer Lopez

Loin des enfants, proches du repos.

L’été est là, et c’est avec lui l’occasion de prendre des vacances bien méritées. Et si vous ne saviez pas comment vous occuper, pas de panique : Virgin Voyages et Jennifer Lopez vous proposent des croisières de luxe à travers le monde, notamment en Europe si notre continent vous est cher. Encore mieux : vous allez pouvoir partir sans vos enfants, entouré de votre crew, et VRAIMENT lâcher prise.

Parlons de votre crew, justement. Quitte à leur proposer un plan du tonnerre, autant le faire bien : d’où la présence de J-Lo dans cette collaboration. Qui n’y est, finalement, pas si présente que ça… une supercherie dévoilée quand la technologie derrière son apparition commence à glitcher, dévoilant l’homme – et l’équipe – derrière Jen AI. Jeu de mot avec Generative AI, cette technologie, quoiqu’imparfaite, vous permet dès maintenant d’emprunter l’apparence et la voix de Jennifer. De quoi donner naissance à des messages personnalisés délirants… comme nous le montre si bien l’équipe à l’origine de cette technologie.

Cette campagne a été imaginée par l’agence VMLY&R, qui s’est basée sur une collaboration déjà présente entre l’organisateur de croisières et la star depuis 2021. Et visiblement, Virgin Voyages confirme son abonnement aux campagnes déjantées. Que ce soit lors de l’annonce de cette collaboration, lors d’une campagne nommée Ship n°1 il y a trois ans ou lors d’une campagne rappelant l’interdiction de la présence d’enfants à bord, on ne fait pas les choses à moitié chez Virgin.

Voici le résultat de notre propre expérience avec l’IA derrière cette campagne. Sur le site de l’organisateur de voyages, vous aurez la possibilité de remplir plusieurs champs, donnant votre nom et celui de ceux que vous souhaitez inviter, ainsi que de préciser la raison de votre voyage et ce que vous espérez y faire. Comme vous pouvez le voir, à la Réclame, on a demandé à danser, manger et se relaxer – vous connaissez de meilleures vacances que ça, vous ?