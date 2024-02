Dunkin’ commercialise les tenues oranges de Ben Affleck et Matt Damon pour le Super Bowl 

La marque capitalise sur la popularité de son spot et de ses ambassadeurs.

Très appréciée des Américains et évaluée selon certains indicateurs comme la pub la plus efficace du Super Bowl 2024, cette campagne ne présente pas d’attrait particulier pour les professionnels de la com’ français, comme le révèlent les votes de notre débat créa, à paraître ce jeudi. Ce film a pour principale force la présence de nombreuses célébrités, comme Ben Affleck, Matt Damon, Tom Brady, Jack Harlow, Jennifer Lopez & Fat Joe. Et bien que son scénario et storytelling semblent gratuits, le grand public lui a donné son sceau d’approbation ; l’objectif principal d’une campagne qui s’adresse à ce dernier.

Histoire de ne pas faire les choses à moitié, Dunkin’ profite de la vague autour de cette publicité pour lancer plusieurs articles à précommander, sous le nom de la collection DunKings. De quoi permettre à tous leurs fans de porter les mêmes tenues que Ben Affleck, Matt Damon ou Tom Brady.

Et au vu des réactions, ceux-ci ne pouvaient pas demander plus (si ce n’est des plus grandes tailles, plus adaptées au public américain). Les prix, allant de 40 à 60 $, ne semblent pas non plus les avoir refroidis, 2 sur 4 des produits étant déjà en rupture de stock.

Dans les nouveautés concernant cette collection, une version longue du spot est sortie hier, à défaut d’avoir été présentée au Super Bowl. La marque a qualifié le spot de “cadeau de Saint-Valentin en avance”.

Enfin, afin d’assurer un retour sur investissement, Dunkin’ a mis le paquet au niveau de sa communication sur les réseaux, avec plusieurs déclinaisons de ces spots de “celebrity marketing” mais axés sur la promotion produit avec un packshot peu subtil à la fin.