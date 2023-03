Le premier tracker de sport pour poules

La basse-cour mouille le maillot.

Eurêka ! Le tout premier compteur de pas pour poules a été imaginé par l’agence VMLY&R et conçu par le collectif Airbag pour l’entreprise fermière Honest Eggs. Une campagne qui tombe à l’heure des poules alors que l’agriculture européenne bat de l’aile pour le bien-être animal.

Alors que l’industrie ovocole affronte une épidémie mondiale de grippe aviaire, il est bon de rappeler qu’une cocotte en liberté est, déjà, une cocotte en meilleure santé. La ferme Honest Eggs, située près de Melbourne en Australie, en tout cas, est de cet avis. Face à l’élevage industriel hors-sol aux conditions de production douteuses, l’entreprise a lancé FitChix pour aider à surveiller la santé de ses poulets élevés en plein air et mettre en lumière l’agriculture régénératrice. Il faut dire que dans l’État voisin du Queensland, la vis s’est déjà resserrée quant à la protection des droits animaux.

N’ayez craintes, ces trackers de fitness ergonomiques sont adaptés aux poulets et leur sont totalement indolores. Ils ont été conçus et calibrés pour capturer correctement les niveaux d’activité des poules, comme le nombre de pas. Les résultats sont ensuite imprimés sur les œufs vendus en supermarché. En plus de ces prototypes, une campagne d’affichage a également été pondue afin de sensibiliser les consommateurs sur l’intérêt des pratiques agricoles durables. Une preuve indéniable que chez Honest Eggs, les plumes virevoltent au vent et non dans des cages de 30 cm de large. N’oublions pas que ce sont des dinosaures, il serait dangereux d’essayer de les plumer.