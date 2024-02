VICE annonce la fermeture de son site web : RIP vice.com

La mort du journalisme gonzo ?

En février 2023, le paysage médiatique français a été touché par la fermeture inattendue de VICE France, accompagnée d’une vague de licenciements. Ce média autrefois valorisé à plus de 5 milliards de dollars, se vantant d’être le média de référence des millennials, a été confronté à des difficultés financières, incapables de s’adapter à une cible en constant changement. Avec son style de journalisme gonzo, où le journaliste se fond dans le récit en adoptant un rôle de protagoniste écrivant à la première personne, VICE n’a pas pu sauver le navire alors qu’il sombrait lentement vers la faillite Avec d’être repris par ses créanciers pour 350 millions de dollars en juin 2023.

Désormais, c’est tout vice.com qui va fermer ses portes. Le groupe donne la priorité à la distribution de ses contenus sur les plateformes sociales et à d’autres partenaires. Le site web n’étant plus rentable. Cela implique le licenciement de centaines d’employés dans le cadre d’une restructuration, comme l’a annoncé le PDG de VICE Media, Bruce Dixon, dans un mémo interne qui, ironiquement, s’est vite retrouvé sur les réseaux sociaux. « Nous devons nous adapter pour survivre, le modèle traditionnel de distribution de contenu numérique ne nous sert plus comme par le passé. »

Media news: In a memo, Vice CEO Bruce Dixon says the company will lay off hundreds of employees and stop publishing on the https://t.co/JeDcdfTJsW website. pic.twitter.com/KEzMTnatZY — Will Sommer (@willsommer) February 22, 2024

Bien qu’il ne soit pas encore clair si le site web de VICE sera complètement fermé ou simplement laissé inactif, une chose est sûre : l’avenir de ce média est en suspens. Or, Vice n’est pas unique. De célèbres confrères américains comme BuzzFeed, Engadget et NowThis ont aussi connu des vagues de licenciements ces derniers mois. Pendant ce temps, Meta connait des résultats financiers records. Et l’IA menace de court-circuiter définitivement les médias, si un jour celle-ci est généralisée par Google pour donner des réponses ne nécessitant pas de cliquer vers des sites… de médias.