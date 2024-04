Hiscox et Uncommon dévoilent les catastrophes des PME avec humour

La rencontre entre assurance et créativité.

Uncommon frappe à nouveau avec « La campagne la plus désastreuse jamais vue » pour l’assureur spécialisé Hiscox, injectant une dose supplémentaire d’humour dans ses panneaux publicitaires. Cette deuxième vague répond à la première grâce à des visuels encore plus incisifs et drôles. Mettant en scène des fuites de données, erreurs de code et gaffes embarrassantes (et parfois graves), la campagne illustre les risques quotidiens auxquels sont confrontées les PME.

Un écran plein de bugs, une affiche semblant être l’œuvre d’un enfant, un panneau à l’envers, une enveloppe confidentielle à moitié déchirée et un écran brisé donnent forme à cette suite de mésaventures publicitaires. À travers ces exemples inventifs, Hiscox souligne l’importance de la protection spécialisée qu’elle offre aux propriétaires de PME au Royaume-Uni contre les petites erreurs aux lourdes conséquences.

Loin de se contenter d’une campagne d’affichage, celle-ci s’est couplée à une campagne de mailing ciblée, touchant en plein cœur les consommateurs ciblés. Après tout, personne ne veut que quelqu’un ne lise son courrier.

Fiona Mayo, directrice marketing de Hiscox UK, affirme dans The Stable que “Nous avons cherché à créer une campagne audacieuse, distinctive et véridique représentant les défis auxquels les PME sont confrontées aujourd’hui. Les premiers indicateurs nous indiquent que cela résonne vraiment avec notre public et nous espérons que la prochaine phase de la campagne continuera dans cette voie.” Déployée au Royaume-Uni, cette campagne d’affichage a de quoi faire tourner les têtes.