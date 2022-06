Škoda s’incruste dans les vidéos reviews de ses concurrents

Pour se mettre en avant, ils ont choisi de rester derrière.

Škoda est souvent éclipsée par les grands constructeurs tricolores comme Peugeot, Renault et Citroën, qui représentent à eux seuls près de la moitié du marché automobile français. Si ces marques sont présentes dans l’esprit des Français, c’est bien moins le cas pour le constructeur tchèque. Or, si l’on veut vendre, il faut savoir rester en tête. Pour se faire, Škoda avait notamment assumé son style so 90’s non sans humour.

Aujourd’hui, et avec cette même ambition, comment faire en sorte que la toute nouvelle Škoda Fabia soit vue comme une alternative à ses concurrents qui, eux, restent en tête ? C’est le défi auquel ont décidé de répondre le constructeur automobile et Track DDB avec “Review Hacking”.

Le duo agence-annonceur présente ainsi une campagne innovante basée sur un phénomène qui prend de l’ampleur ces dernières années : les vidéos reviews. En effet, d’après l’étude Kantar TNS réalisée en 2020, 80 % des acheteurs de voitures regarderaient des vidéos d’essais, des démos ou des vlogs de test afin de se renseigner sur les modèles qui les intéressent avant de franchir le pas. La Škoda Fabia n’en faisant pas partie, elle n’apparaît logiquement pas dans ce genre de vidéos – ou du moins jusque-là.

Afin d’y remédier, Škoda et Track DDB ont décidé d’incruster habilement la Fabia dans les vidéos des modèles concurrents les plus vus… en hackant les DOOH qui s’y trouvent. Le constructeur a ainsi collaboré avec trois influenceurs YouTube spécialisés dans les critiques automobiles afin de modifier leurs vidéos review existantes de trois modèles concurrents – la Renault Clio, la Peugeot 208 et la Citroën C3. Malin non ?