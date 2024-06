Škoda crée le premier tapis de jeu avec piste cyclable

Une cohabitation… pour une route plus sûre.

Vous le savez, l’utilisation du vélo augmente de jour en jour. Depuis 2017, plus de 17 millions de bicyclettes ont été vendues, selon le Comité interministériel Plan vélo et Marche de mai 2023. La pratique de ce dernier est de plus en plus encouragée dans les grandes villes et résultat, de plus en plus pratiquée par les Français de tout âge. Le problème ? Ce phénomène va de pair avec l’augmentation des accidents, qui sont principalement liés à un mauvais partage de la route.

En effet, beaucoup d’automobilistes ne sont pas habitués à voir autant de vélos sur “leurs” routes, et les infrastructures ne sont pas toujours suffisantes pour permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité. Sauf que changer de comportement et d’habitudes n’est pas toujours facile… à moins de s’y prendre très tôt. Oui, les enfants ont une facilité accrue à l’apprentissage, que les adultes perdent avec l’âge.

Conscient de cette problématique, le constructeur automobile Škoda, en partenariat avec la Fédération Française de Cyclisme et l’agence TRACK DDB Paris, lance un tapis de jeu pour enfant. Celui-ci reprend le principe des tapis à imprimé route, qui permettent aux enfants de jouer avec leurs petites voitures, mais en y ajoutant des pistes cyclables ainsi qu’un vélo miniature qui accompagne la mini Škoda. La box jeu est intitulée “La Route Pour Tous” et est disponible jusqu’au vendredi 28 juin. Ainsi, les enfants pourront apprendre par le jeu avec leurs parents les bons comportements de la route.

Les 400 premiers exemplaires sont à gagner sur le site de la marque, tandis que le tapis sera présent dans toutes les concessions en France. Et même si les résultats d’une telle initiative prendront du temps avant d’être mesurables, on ne peut qu’admettre que celle-ci est résolument tournée vers un avenir que l’on souhaite voir se réaliser.