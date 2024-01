Partenaire du Festival de l’Alpe d’Huez, Škoda s’offre un film d’action

Le Prix à tout prix !

Le Festival de l’Alpe d’Huez est un événement se produisant chaque année, mettant à l’honneur les films comiques. Il a d’ailleurs permis à de nombreux films d’être récompensés avant que ceux-ci deviennent de grands succès : « Bienvenue chez les Ch’tis », « Tout ce qui brille », « L’Arnacoœur », « Les Tuches » et bien d’autres. Cette année, a eu lieu la 27ᵉ édition du festival.

Les agences Re-mind PHD et Fuse se sont associées à AlloCiné (Webedia) – premier média de l’actualité cinématographique en France – pour faire la promotion du constructeur automobile tchèque Škoda (groupe Volkswagen) avec un court-métrage d’action de quatre minutes.

On retrouve l’acteur, humoriste et chroniqueur, Gérémy Crédeville, se faisant confier le fameux trophée du Festival de l’Alpe d’Huez. Il a fallu une erreur d’inattention pour que le trophée se fasse voler par un mystérieux homme cagoulé. La course poursuite démarre et le comédien n’a pas pu s’empêcher d’aller au volant de sa Škoda électrique 4×4 pour tenter de le rattraper…

Cette collaboration entre la marque de voiture et le festival est une première, et pas des moindres. Le court-métrage nous tient en haleine, nous demandant qui du chat ou de la souris va s’en sortir vainqueur. Ce partenariat audacieux ajoute une dose d’humour et d’originalité qui ne manque pas de nous surprendre.

Pour susciter l’enthousiasme du film, les agences ont préparé une campagne médiatique ambitieuse, réalisant une affiche et une bande-annonce diffusées sur les réseaux sociaux, le site AlloCiné et bien sûr en œuvre d’ouverture du festival.

Škoda étend sa portée vers le monde du cinéma, un partenariat lui permettant d’apporter une grande visibilité : AlloCiné enregistre 14 millions de visiteurs chaque mois. Une manière de sortir des sentiers battus, ou de la route pour se lancer tout terrain, même sur de la neige.