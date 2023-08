Les amours d’été-automne-hiver-printemps de Tinder 

Les vacances toute l'année.

La Réclame et Tinder entretiennent une histoire d’amour de longue date, un coup de foudre créatif qui a débuté avec la campagne « Truth » de Legacy for Health en 2015. Nos lecteurs suivent cette romance depuis donc maintenant 9 ans. Si à l’époque, La Réclame n’était qu’un média de 3 printemps et quelques pages, Tinder s’était déjà solidement établi en tant qu’application de rencontres en ligne phares, affichant une croissance fulgurante depuis son lancement en 2012… qui est également l’année de naissance de la Réclame. Aujourd’hui, le réseau (presque) romantique fait toujours nos beaux titres avec le prolongement de sa campagne mondiale en collaboration avec l’agence Mischief, « Tout commence avec un swipe », et présente 3 nouveaux spots « hot » en couleur.

Pour que le courant passe, il faut plus qu’une bonne connexion. Ce qui compte, c’est le “swipe”. Pour cela, préférez la qualité plutôt que la quantité. Cessez d’écouter l’instinct de votre chaire et vous savourerez chaque instant avec votre “chèr(e)”. Croyez-nous l’avenir appartient toujours aux spirituels. Mais revenons à nos boutons. Bien que dans la Gen Z, on continue heureusement à tomber amoureux en terrasse d’un café, le mythique balayage de gauche à droite de Tinder demeure aujourd’hui un moyen efficace (incontournable ?) pour trouver un partenaire, que ce soit pour une histoire éphémère ou durable. Les nouveaux spots, baptisés respectivement « Summer Fling », « Breakfast Boy » et « You Took Him Home », capitalisent sur cet aspect au travers d’une esthétique partagée, tout en explorant la variété des expériences que les jeunes peuvent vivre sur l’application.