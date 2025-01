Dating Sunday : ce dimanche 5 janvier lance la “haute saison” des rencontres selon Tinder

Nouvelles résolutions, nouveaux swipes.

Le premier dimanche de l’année, surnommé le « Dating Sunday », s’impose comme le jour phare des rencontres sur Tinder. Selon les données de l’application, le taux de swipe grimpe de 20 % par rapport au reste de l’année, tandis que les likes augmentent de 15 % et les conversations de 12 %. Avec plus de 356 matchs par seconde, cette journée devient un véritable festival de connexions. Les utilisateurs répondent aussi plus vite que jamais : en moyenne, 2 heures et 16 minutes plus rapidement qu’en 2023.

Ce regain d’activité s’explique par l’énergie du Nouvel An et le désir de concrétiser des résolutions, parmi lesquelles trouver l’amour peut figurer. Tinder accompagne cette dynamique en proposant des outils comme la fonction Matchmaker, permettant aux amis de suggérer des profils. Les utilisateurs sont également invités à renouveler leur profil, avec près de 486 bios mises à jour chaque minute durant la “haute saison” (qui, sachez-le, court du 1ᵉʳ janvier au 14 février), et à privilégier des messages originaux pour se démarquer dans un flux de plus de 2,1 millions de conversations supplémentaires chaque jour.

Les célibataires de 2025 cherchent avant tout confiance, attirance et valeurs communes dans leurs rencontres. À l’inverse, l’impolitesse, le manque d’hygiène et les références à un ex restent des repoussoirs. Avec près de 45 % d’entre eux aspirant à un partenaire « Golden Retriever » (sic) – loyal et optimiste – le « Dating Sunday » marque une opportunité unique d’aligner ses ambitions amoureuses avec un élan collectif.

En parallèle, Tinder lance sa nouvelle campagne publicitaire intitulée Quelle que soit la destination, illustrant l’impact d’un simple « Like ». Le film phare de la campagne retrace le parcours de Victoria Vassiliki Daldas et Theo Zeitner, membres du groupe Brutalismus 3000, célèbre groupe de musique électronique européenne, qui se sont rencontrés via l’application en 2018. La campagne est diffusée en France depuis le 26 décembre sur diverses plateformes, dont TF1+, Netflix, et les réseaux sociaux, accompagnée d’une promotion en affichage et audio.