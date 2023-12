Threads, le « Twitter de Meta », est de retour en Europe

C'est bon, tous les articles du RGPD ont été appris par cœur ?

Nous vous l’annoncions il y a deux semaines, Threads est de nouveau pleinement utilisable par les Européens. En effet, malgré un lancement réussi en juillet, le concurrent de X par Meta avait dû grandement limiter les fonctions de son réseau dans les pays de l’Union Européenne. Le temps de revoir leur copie vis-à-vis de la réglementation locale.

Mark Zuckerberg l’a annoncé vendredi sur Threads, bien qu’aucun communiqué de presse ne l’ait confirmé depuis : « Aujourd’hui, nous étendons l’accès à Threads à davantage de pays en Europe. Bienvenue à tous 👋. »

À quoi bon officialiser la nouvelle via la newsroom ? Le service est en effet à nouveau en pleine capacité pour nous autres contributeurs du Vieux Continent. La Réclame vous attend d’ailleurs sur son compte Threads !

Le moment opportun

Comment expliquer que Threads revienne aujourd’hui en Europe après s’y être mis en pause il y a 5 mois ? Tout d’abord, le réseau peine à trouver un second souffle après un lancement en boulet de canon avec 100 millions d’utilisateurs en moins d’une semaine. Un chiffre que l’on a retrouvé fin octobre indiquant une croissance bien moindre depuis.

Ensuite, Threads est un concurrent frontal de X (précédemment Twitter). Or, les déclarations outrancières d’Elon Musk manquent de bienveillance vis-à-vis des annonceurs, qui pourraient être tentés d’investir leurs budgets 2024 ailleurs. Malin, la « meta-régie » (pardon) de Mark Zuckerberg a donc dû être tenté de se redéployer au bon moment.

La mise en conformité avec l’U.E.

Enfin, le retour de Threads fait suite à des discussions avec l’U.E. Meta a modifié son réseau spécifique pour être en conformité avec les différents règlements européens. La principale différence de la version européenne de Threads réside dans la possibilité de consulter le réseau sans avoir de compte. Mais pour pouvoir publier, partager des textes, photos et vidéos, il faut en revanche disposer d’un compte Instagram, le réseau phare de Meta aux 2 milliards d’utilisateurs. Les Européens peuvent également délier le compte Threads du compte Instagram et donc supprimer le premier sans supprimer le second, ce qui est impossible ailleurs dans le monde. Meta veut, d’évidence, éviter d’être en infraction et de payer une nouvelle amende de 1,2 milliard d’euros. Car même quand on réalise près de 30 milliards de chiffre d’affaires annuel, devoir payer près de 4 % du C.A. en amende n’est ni bon pour les finances, ni pour l’écho médiatique.