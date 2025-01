La publicité arrive sur Threads

“Senator, we run ads.”

Meta franchit une nouvelle étape dans la monétisation de Threads. Depuis le 26 janvier, des publicités commencent à apparaître sur la plateforme dans le cadre d’un test limité, réalisé avec quelques annonceurs triés sur le volet aux États-Unis et au Japon. Ce lancement marque l’entrée de Threads dans l’écosystème publicitaire de Meta, qui mise sur la croissance rapide de l’application, déjà forte de 300 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Les annonceurs sélectionnés pour cette phase de testspeuvent facilement intégrer Threads à leurs campagnes existantes sur Facebook et Instagram via Ads Manager, sans nécessiter de créer de nouveaux formats. Les publicités, sous forme d’images, apparaîtront de manière native dans le flux d’accueil, entre les contenus organiques. Cette simplicité s’appuie sur les systèmes publicitaires de Meta, avec pour objectif d’optimiser la portée des campagnes tout en minimisant les ressources nécessaires.

Adam Mosseri, responsable d’Instagram et Threads chez Meta, a souligné que l’entreprise suivra de près les retours des utilisateurs et des annonceurs avant d’étendre la fonctionnalité à plus grande échelle. L’objectif : intégrer les publicités de manière à ce qu’elles soient aussi pertinentes et intéressantes que le contenu organique. Les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser leur expérience publicitaire via des contrôles pour masquer ou signaler les annonces, assurant ainsi une expérience plus agréable.

Meta déploie également sur Threads ses outils de sécurité publicitaire déjà disponibles sur Facebook, Instagram et Reels. Grâce à un filtre d’inventaire activé par intelligence artificielle, les marques peuvent ajuster la sensibilité des contenus organiques apparaissant à proximité de leurs publicités. Ce dispositif s’accompagne de règles strictes, issues des politiques de monétisation de Meta, pour garantir que les publicités ne s’affichent pas à côté de contenus qui enfreignent les standards de la communauté.

Le contexte actuel joue en faveur de Threads. Alors que des plateformes concurrentes comme TikTok ou X traversent des périodes d’incertitude, Meta se positionne comme une alternative fiable et efficace pour les marques. Avec trois utilisateurs sur quatre de Threads suivant déjà au moins une entreprise, selon Meta, la plateforme offre un potentiel publicitaire non négligeable.

L’entreprise prévoit de déployer progressivement les publicités dans d’autres régions et d’élargir ses outils de vérification par des tiers dans les mois à venir.